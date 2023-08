Promotion des talents et de la fraternité entre les fils d’Allada-Centre: L’He Solange MEHOU parraine le tournoi ‘’Jeunesse Solidarité UP-R’’

Vues : 3

(FC Gbowèlè sacrée vainqueur, des jeux de maillots offerts aux 14 équipes)

Le tournoi inter-quartiers ‘’Jeunesse Solidarité UP-R’’ d’Allada-centre placé sous le haut parrainage de l’honorable Solange Afiavi MEHOU HOUEDANOU a connu son épilogue, le dimanche 20 Août 2023, sur le terrain de sport du Collège d’Enseignement Général 1 d’Allada. C’est l’équipe FC Gbowèlè qui a enlevé le trophée lors de la finale qui l’a opposé à l’équipe de Sokoudenou.

Sous le haut parrainage de l’honorable Solange Afiavi MEHOU HOUEDANOU, les jeunes des quatorze (14) quartiers de l’arrondissement central d’Allada ont participé à un tournoi de football dénommé ‘’Jeunesse Solidarité UP-R’’. La finale de cette compétition qui promeut les talents et la fraternité entre les fils et filles de la commune d’Allada a opposé Sokoudenou et FC Gbowèlèle dimanche 20 août 2023, en présence des militantes et militants de l’Union progressiste le Renouveau, venus des cinq communes de la cinquième circonscription électorale.

Selon le président du comité d’organisation, RovackAbaloulo, ce tournoi est organisé pour créer une distraction saine et lucrative afin d’occuper la jeunesse qui est si chère et si précieuse pour la marraine, l’honorable Solange MEHOU. Lors de son intervention, il n’a pas oublié de remercier la députée de l’Union progressiste, le Renouveau qui n’a pas hésité avant de parrainer l’initiative : « C’est l’occasion pour moi d’adresser toutes mes reconnaissances à cette grande dame au cœur d’or qui ne cesse de s’exprimer à travers plusieurs initiatives, son amour et son attachement à l’endroit de toutes les couches sociales en général et de la jeunesse gage du développement en particulier», a-t-il dit avant de souligner : « Ce tournoi a permis et favorisé le contact, la fusion, le brassage et la communion de tous les jeunes de l’arrondissement central, car chaque match était un vrai moment de fête. »

Ce tournoi qui est une réussite totale n’a pas laissé indifférent son initiateur, Crecel CAMUS. « La mobilisation a été totale. Nous avons enregistré plus de deux mille spectateurs pour un match de petit camp. Une forte colonie de militants UP-R de Toffo sont venus soutenir la finale. Il y en a qui sont venus de Ouidah, de Tori, toute la cinquième circonscription électorale est mobilisée. Vraiment c’est une réussite pour la jeunesse»,s’est réjoui Crecel CAMUS. Il a saisi la balle au bond pour remercier la marraine, car en dehors du trophée de l’équipe vainqueur et des enveloppes des finalistes, elle a offert des jeux de maillots aux quatorze équipes du tournoi.

A la tête de la délégation de l’Union progressiste le Renouveau de Toffo, la cheffe de l’arrondissement de Sey, Françoise Assogba, n’a pas caché sa satisfaction : « Tout s’est bien passé. Nous remercions nos jeunes pour leur fair-play et du courage à eux. Nous leur souhaitons une bonne fin de vacances et une bonne reprise. C’est notre contribution au développement et à l’épanouissement de nos jeunes pendant les vacances», a-t-elle laissé entendre.

De son côté, la marraine a également exprimé sa satisfaction au regard de la réussite du tournoi ‘’Jeunesse Solidarité UP-R’’. « Je suis vraiment satisfaite parce qu’il n’y a pas eu de dispute sur le terrain. Tout s’est bien passé dans la paix, la fraternité et la solidarité. Je suis tellement fière de la jeunesse d’Alladacentre», a fait remarquer l’honorable Solange Afiavi MEHOU HOUEDANOU.

A noter que l’équipe FC Gbowèlè a enlevé le trophée de la compétition sur un score de 1-0 contre l’équipe adverse Sokoudenou.

Fidèle KENOU