Mise en service d’un Call center à la SBEE: Le nouvel outil pour mieux gérer les préoccupations des clients

Esthelle C. CHITOU, Responsable Gestion des plaintes et Call Center à la SBEE

De quoi s’agit-il : « Call Me SBEE » est le nom du call center de la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE) mis à la disposition de sa clientèle. En effet, depuis 2016, le Gouvernement du Président Patrice Talon, ayant fait de l’optimisation des performances du secteur énergétique, un pilier stratégique de son programme d’action, a engagé la SBEE dans un processus de transformation de l’ensemble de son dispositif pour des prestations véritablement qualitatives. En plus des grandes innovations et des changements opérés au niveau de la société, avec l’aide du Projet d’Amélioration des Services Energétiques (PASE) financé par la Banque Mondiale et l’État béninois, la SBEE se donne une nouvelle valeur, celle orientée vers le client. Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 1 du PASE, ce call center est installé au sein de l’entreprise pour prendre en charge en ligne les préoccupations d’ordre technique et commercial des clients. La mise en service de ce call center témoigne de la volonté de la structure de placer le client au cœur de ses priorités. La SBEE répond ainsi à une nouvelle exigence, celle de la satisfaction totale de la clientèle.

Ce que vous devriez savoir : Lancé officiellement le 21 mars 2023 par le Ministre en charge de l’énergie et le directeur général de la SBEE, ce nouveau service dénommé “Call Me Sbee” est joignable 24h/24 au 7302. Estelle Chitou, Cheffe service gestion des plaintes et responsable du call center, explique que cet outil « est un vecteur essentiel de contact permettant aux clients de présenter tout type de demande ». Des téléopérateurs de qualité se mettent totalement à la disposition du client qui appelle pour traiter avec professionnalisme et rigueur sa préoccupation. « Une belle organisation est mise en place par la direction générale pour la satisfaction de la clientèle», a indiqué Estelle Chitou, responsable du call center.

La satisfaction totale des clients comme crédo : Les téléopérateurs traitent directement chaque appel en ligne et enregistrent les plaintes, suggestions, dénonciations et autres informations des clients. Ensuite, ils enclenchent au besoin, en fonction du type d’appel, un processus consistant à remonter la préoccupation vers le service concerné, à faire un suivi à l’interne puis à valider auprès du client sa satisfaction. « Lorsque les plaintes collectées au niveau du call center 24h/24 via le 7302 sont d’ordre technique, par exemple, des tickets sont créés et envoyés au niveau des centres techniques qui se chargent de la suite du processus. Le call center se charge en retour de vérifier pour voir si le client a eu satisfaction », a expliqué Estelle Chitou. La procédure reste la même pour les plaintes ou demandes d’ordre commercial. Cette procédure a été mise en place pour garantir la satisfaction totale de la clientèle au quotidien.« Tout ce que veut le client, c’est avoir quelqu’un au bout de la ligne et être capable de régler ses problèmes depuis sa chambre ou même depuis son lit. Et c’est ce que nous leur apportons », a-t-elle fait savoir également.

Ce qu’ils en disent : Un outil très vite adopté par la clientèle. Depuis sa mise en service, le call center est très bien et vite adopté par les clients de la SBEE. Les premiers jours après le lancement officiel, il a enregistré au quotidien entre 300 et 400 appels. Selon la cheffe service gestion des plaintes, Estelle Chitou, au fil des jours, l’effervescence va chuter pour stabiliser les appels reçus par jour entre 140 et 150. Et pour chacun de ces appels, le call center s’est montré à la hauteur de l’attente du client. « J’ai appelé pour signaler un dysfonctionnement au niveau de mon compteur. La dame qui m’a reçu a pris avec gentillesse mon problème et mon adresse et dans la même journée, des agents sont venus voir le compteur. Au final, le souci était au niveau de mes branchements et pas au niveau du compteur. J’ai aimé le sérieux dont ils ont fait preuve, depuis le call center jusqu’aux agents venus chez moi », raconte Jules Léandre Sèton, habitant de Fidjrossè, qui décerne un total satisfecit à ce qu’il appelle “le nouveau visage de la SBEE”. Et à Constant Adjerran de souligner que la mise en place de ce call center est salutaire. A le croire, il facilite la vie aux clients. « On n’est plus obligé de venir se mettre en rang ou s’asseoir pendant des minutes avant de voir son souci être réglé par la SBEE », a-t-il indiqué, avant d’ajouter que depuis sa maison, il a pu prendre toutes les informations nécessaires pour passer d’un compteur conventionnel à un compteur à prépaiement. « Les agents du call center ont bien répondu à mes questions. C’est une très bonne chose », a-t-il confié.

Alphonse Kounouho