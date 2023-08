Suspension de la Gazette du Golfe: La Cour examine trois recours ce jeudi

Vues : 4

Le président de la Cour constitutionnelle, Professeur Cossi Dorothé Sossa convoque les conseillers pour une audience plénière ce jeudi 24 août 2023. Au cours de cette audience vont, en effet, se pencher sur trois différents dossiers de recours contre la HAAC, introduits par certains citoyens pour violation des articles de la constitution. Il s’agit entre autres d’un recours en inconstitutionnalité de la suspension du Groupe de Presse La Gazette du Golfe signé de plusieurs requérants dont Landry Angelo Adelakoun. Un recours est déposé contre la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) pour violation des articles 24 et 142 de la constitution par Christelle Avodaho et un autre de Prosper Bodrenou contre la HAAC pour violation des articles 8, 23 alinéa 1er et 24 de la constitution.

A.T.