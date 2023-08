Imelda Bada, Promotrice du Festival Zogben au sujet de la 3ème édition: « C’est un franc succès  grâce à la mobilisation active de chaque fils et fille d’Oké-Owo »

Vues : 8

Avec à ses côtés le superviseur général, Imelda Bada fait le point à la presse

Les rideaux de la 3ème édition du Festival international Zogben sont refermés, le dimanche 13 août 2023, à Oké-Owo dans la commune de Savè. Une édition marquée par l’affluence de visiteurs et l’implication réelle de l’Etat central et déconcentré. C’est ce qu’a fait savoir aux journalistes la promotrice dudit festival, et présidente de l’Association Partage Diaspora Béninoise Imelda Bada, avec à ses côtés le Docteur Agognon Gérard, superviseur du comité d’organisation et secrétaire général de l’association des résidents et ressortissants pour le développement d’Oké-Owo (AGROD), le mardi 22 août 2023, lors d’une conférence de presse à Cotonou.

Ce que vous devriez savoir : Le Festival international Zogben est un festival itinérant de valorisation du Patrimoine Culturel Immatériel (PCI). Loin d’être qu’un passe-temps de distraction, il est un véritable moteur de développement. Avec son offre plurielle d’animations, ce festival est le format de choix pour cultiver la diversité culturelle et susciter la surprise tout en incitant à un tourisme responsable. Avec des publics, parfois peu habitués à l’art, qui profite du côté ludique et décontracté du festival, en découvrant de nouvelles pratiques, le Festival International Zogben sert à resserrer les liens entre communautés en mobilisant l’État, la société civile et les bénéficiaires autour d’un événement-phare qui sait mélanger les populations. En rendant effective cette édition, la promotrice dit vouloir chercher à contribuer à l’élan de développement lancé par le gouvernement dans le PAG II, à travers la culture et le tourisme. « Avec le Festival International Zogben, nous apporterons au-delà des frontières, l’art et la culture Béninoise en dissipant les stéréotypes négatifs ainsi que les idées reçues qui sont les véritables freins à notre développement », a déclaré Imelda Bada. Convaincue de ce que la diaspora béninoise qui est la vitrine du Bénin dans le monde, a beaucoup à apporter, elle souhaite que le Chef de l’Etat, le président Patrice Talon, permette d’avantage l’inclusion de cette diaspora.

Que retenir de l’édition : Placé sous le thème : « Patrimoine Culturel Immatériel source intarissable de richesse », sous le parrainage de Jacques Ayadji, cette ledit festival était ouvert gratuitement au public sur le terrain de football. Durant trois jours, la terre d’Oké-Owo a vibré au rythme du patrimoine culturel immatériel du Bénin. Ainsi, plusieurs manifestations dont les danses patrimoniales avec le concours de la troupe artistique TONANSÉ, les jeux concours, la gastronomie locale, les animations culturelles, des circuits touristiques dans Savè, le marché des produits locaux, ont meublé l’évènement. Ainsi, plusieurs mets typiquement béninois ont été offerts aux festivaliers. Il s’agit précisément de Agbeli, Atachichi, Bèhoudji, Avoumi, Kouklui, Ataklê, Kleke, Konkada, Coco râpé, Talétalé, Ata, Tévi, Abla, Abloyoki, Akandji, Bokoun, Andou, etc. Le festival a connu la participation massive des autorités politico-administratives, des têtes couronnées et sages de la localité, qui ont rehaussé l’évènement.

Que disent les acteurs : « C’est un franc succès, grâce à la mobilisation active de chaque fils et fille d’Oké-Owo », a fait savoir la promotrice Imelda Bada et présidente de l’Association Partage Diaspora Béninoise. Elle a rendu hommage aux populations d’Oké-Owo et a salué le gouvernement du président Talon dont les ministres du développement, de l’énergie, de la sécurité publique et de la santé ont particulièrement joué leur partition pour auréoler cette fête de la culture et la promotion de la destination Bénin. Elle n’a pas manqué de dire un merci au Directeur général de la police républicaine pour avoir mobilisé ses unités pour la sécurité des festivaliers à Oké-Owo, village frontalier au Nigéria. Le Docteur Agognon Gérard, secrétaire général de l’association des résidents et ressortissants pour le développement d’Oké-Owo (AGROD) et superviseur du comité d’organisation dudit festival, s’est félicité de l’organisation à Oké-Owo dudit festival qui a été une véritable occasion de brassage entre les béninois de l’intérieur et leurs frères de la diaspora d’une part, et d’autre part, une exceptionnelle opportunité pour son association de développement, l’AGROD d’Oké-Owo et toute la population de profiter de cette activité d’envergure internationale pour accroitre leur visibilité et trouver quelques solutions à leurs problèmes de développement. Représentant le ministre Bio Tchané à cette conférence, Eudoxie Bessan Ayédoun, Conseillère Technique à l’économie au ministère du Développement et de la coordination de l’action gouvernementale, a souligné que cette initiative est en droite ligne avec le PAG notamment en son pilier 2, qui est la transformation structurelle de l’économie et plus précisément sur l’axe stratégique 4 « accélération de la croissance économique ». Le tourisme sur fond de la valorisation de la culture, dit-elle, est un levier important de transformation structurelle de l’économie, en ce qu’il peut être une source de développement et de diversification de l’économie. Et le PAG 2 consacre près de 10% du budget alloué à l’axe « accélération de la culture et du tourisme ». C’est pourquoi, le gouvernement reconnait l’intérêt culturel et patriotique que revêt ce festival, qui selon elle, cadre fortement avec la volonté du gouvernement de renforcer l’unité nationale autour des repères historiques de la Nation et de mettre la richesse culturelle au service du développement touristique et économique.

Entre les lignes : Ce festival a été une véritable occasion de palper du doigt les réalisations du Gouvernement Talon dont le programme d’action a impacté positivement Oké-Owo, une localité rurale. Au nom de l’Association générale des ressortissants d’Oké-Owo pour le développement (AGROD). Hounvidé Séraphin a exprimé l’admiration des populations pour la promptitude du gouvernement à réaliser le bitumage de la route Savè-Oké-Owo et surtout remettre en service sa centrale solaire, en panne depuis 3 ans, quelques jours avant l’évènement. Il fait des doléances en espérant que ce travail sera achevé par le renforcement de la fourniture énergétique avec l’éclairage public et surtout la construction du pont sur l’Okpara à hauteur d’Oké-Owo ainsi que d’autres (besoins en eau potable, besoins dans le domaine de la sécurité : commissariat d’arrondissement, centre de santé …).

Remise de trophée de la flamme au Superviseur général, Dr Agognon

Par ailleurs : La Conseillère Technique à l’économie au ministère du Développement, Eudoxie Bessan Ayédoun a prodigué des recommandations aux organisateurs pour les prochaines éditions. Elle les a invité à un processus de suivi, définir un modèle économique capable de créer de la valeur aux richesses culturelles et à prévoir un circuit durable permettant de mesurer l’impact économique local à travers les activités culturelles initiées. Pour leur contribution à la réussite de ce festival, le trophée de la flamme a été décerné au président Patrice Talon, au ministre d’État, Abdoulaye Bio Tchané, aux ministres Samou Seidou Adambi et Alassane SEIDOU ainsi qu’au parrain de l’édition, Jacques Ayadji. Plusieurs artistes ont été également décorés pour leur contribution. Spécialement, l’association de développement AGROD a décerné une attestation de reconnaissance au ministre de l’Etat, Abdoulaye Bio Tchané en guise de son effort de développement du village d’Oké-Owo par le biais dudit festival. Il faut noter que cette édition a été organisée en collaboration avec l’Association générale des ressortissants d’Oké-Owo pour le développement (AGROD). La 4è édition se tiendra à HOUEGBO–AGON, à Toffo dans le département de l’Atlantique.

Alban TCHALLA