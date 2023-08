Réalisation de 5 forages à Zogbodomey: Le Japon appuie le projet avec plus 45millions de Fcfa

Vues : 3

L’ambassadeur du Japon près le Bénin, a procédé avec l’ONG ‘’Groupe de solidarité pour un développement universel’’, à la signature d’un contrat de don de projet de réalisation de forages équipés de pompe à motricité humaine dans la commune de Zogbodomey. La cérémonie s’est déroulée dans la matinée du mercredi 16 août 2023 à l’Ambassade du Japon, à Cotonou.

De quoi s’agit-il : Les peines des populations de la commune de Zogbodomeypour s’approvisionner en eau potable seront bientôt conjuguées au passé grâce au dynamisme de l’ONG ‘’Groupe de solidarité pour un développement universel’’. Avec un financement d’un montant de plus de 45 millions de FCFA, le gouvernement japonais à travers le programme «Aide aux projets locaux», a décidé de soulager ces populations avec la réalisation de cinq forages équipés de pompe à motricité humaine. Les localités bénéficiaires de ce projet sont : Agbogbohonou (arrondissement d’Avlamè) ; LonmèGilberhoué (arrondissement de Massi) ; Tanwé-hessou centre et Gbahoué EPP (arrondissement de Tanwé-hessou) puis Oungbéhoundo centre (arrondissement de Zoukou) dans la commune de Zogbodomey.

Que disent-ils :Pour le président de l’ONG ‘’Groupe de solidarité pour un développement universel’’, Léopold Adjè, ce projet de réalisation de forage profitera à plus 6419 habitants de la commune de Zogbodomey. « La réalisation de ces ouvrages, au-delà de la fonction de procurer de l’eau potable aux communautés, contribuera à coup sûr à la promotion des activités génératrices de revenus de nos braves femmes », a-t-il laissé entendre. Il a par ailleurs témoigné à l’Ambassadeur du Japon, toute la gratitude des populations de Zogbodomey, qui depuis longtemps sont en manque d’eau potable malgré les efforts du gouvernement dans ce secteur. Le président Léopold Adjè, a également rassuré l’Ambassadeur, au nom de l’Ong, à honorer les engagements de mise à disposition de plus de 6 millions de FCFA comme contribution à la réalisation de cet auguste projet et aussi à assumer sa part de contrat. Après la signature du contrat par les deux parties, l’Ambassadeur du Japon près le Bénin, TsugawaTakahisa, a évoqué l’indispensabilité de l’accès à l’eau potable dans les milieux ruraux. Selon lui, le gouvernement du Japon a décidé de financer le projet de réalisation de cinq forages dans la commune de Zogbodomey afin de « permettre aux populations de disposer de l’eau potable, de prévenir les maladies d’origines hydriques et d’améliorer leurs conditions de vie ».

Le diplomate a, dans son allocution, rassuré que cet accord de financement sera concrétisé dans quelques mois à travers la construction des infrastructures hydrauliques. Il a pour finir félicité l’ONG initiatrice du projet pour son engagement dans le développement du Bénin et invite pas la même occasion tous les acteurs concernés à l’accompagner dans la réalisation des activités du projet.

Entre les lignes : Une photo de famille a mis un terme à cette cérémonie solennelle qui s’est déroulée en présence d’un représentant de la mairie de Zogbodomey. Au nom des populations bénéficiaires, il a remercié le gouvernement du Japon pour ses nombreuses réalisations dans leur commune et souhaite en avoir plus dans d’autres secteurs.

Assise AGOSSA