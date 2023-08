3eme édition du festival international Zogben: Oké-owo offre la meilleure fête de l’histoire de la commune de Savè aux festivaliers

Vues : 6

Les rideaux sont tombés sur la 3ème édition du festival international Zogben à Oké-Owo dans la commune de Savè. Ayant duré du vendredi 11 au dimanche 13 août 2023, cette activité culturelle d’envergure internationale a été un pari gagné pour la promotrice du festival, madame Imelda Bada ainsi que pour toutes les populations de l’arrondissement d’Oké-Owo particulièrement. Car l’étape d’Oké-owo a tenu la promesse des fleurs avec une gigantesque mobilisation

Ce que vous devriez savoir: Après la réussite de la première et deuxième édition du festival international Zogben, la promotrice Imelda Bada et son comité d’organisation ont déposé leurs valises à Oké-Owo, une localité de la commune de Savè dans le département des Collines. Placé sous le thème : « Patrimoine culturel immatériel, source intarissable de richesse », cet événement d’ampleur internationale a mobilisé plusieurs cadres et personnalités de diverses régions, origines culturelles et sociales, autour d’une programmation riche et fédératrice. Pendant trois jours, la terre d’Oké-Owo a vibré au rythme du patrimoine culturel immatériel du Bénin. Ainsi, plusieurs manifestations dont les danses culturelles, les jeux concours, la gastronomie locale, les animations culturelles et des randonnées ont meublé les trois jours de ce festival qui vise à donner une meilleure visibilité sur le Bénin. Aussi, plusieurs mets typiquement béninois ont été offerts aux festivaliers. Il s’agit précisément de Agbeli ,Atachichi ,Bèhoudji ,Avoumi,Kouklui,Ataklê,Kleke,Konkada ,Coco râpée,Talétalé,Ata,Tévi,Abla ,Abloyoki ,Akandji,Bokoun,Andou, etc.

Gigantesque mobilisation des autorités

Ce festival a été fortement soutenu par les cadres ressortissants d’Oké-owo et d’autres personnalités dont le ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané qui ont cru en la réussite de l’évènement. Étaient présents à la cérémonie d’ouverture du festival, une importante délégation du parti Moèle Bénin, conduite par son président Jacques Ayadji, parrain de la troisième édition du festival international Zogben, le directeur départemental du ministère du tourisme, de la culture et des arts, une délégation préfectorale, Sa Majesté le roi de Savè et sa cour, sa Magesté Banlé Toffa d’Oké-owo, de Gbéré et leurs cours, une forte délégation des têtes couronnées de la commune de Savè parmi lesquelles, la délégation de l’empereur mondial, Owo lobè des ogboni, le maire de Savè, les conseillers communaux, le chef d’arrondissement de l’Okpara, le directeur départemental de la santé des collines, et les autres acteurs du secteur de la culture.

Que disent les festivaliers : Au cours de la cérémonie officielle de lancement des festivités du festival international Zogben, le chef d’arrondissement de l’Okpara, Gobou Bernard a fait une brève historique de son arrondissement en général et du village d’Oké-Owo, chef lieu dudit arrondissement. Pour lui, Oké-Owo est le pilier de la commune de Savè et devrait être révélé à travers l’immensité de sa richesse culturelle. Il a également souhaité que le village Oké-Owo en bénéficie davantage aux prochaines éditions du festival.

Un souhait qu’est venu appuyer le président de l’Agrod, Josué H. N’VODÉ. A le croire, le choix porté sur Oké-Owo pour accueillir l’événement n’est pas anodin au vu de la culture diversifiée que regorge ce village frontalier avec le Nigeria. Il a par ailleurs salué le leadership de la promotrice du festival, madame Imelda BADA, Présidente de l’association Partage Diaspora Béninoise pour avoir choisi de révéler Oké-Owo au monde entier. En adressant ses remerciements appuyés à l’association sœur, l’Association Partage Diaspora Béninoise qui a cru aux capacités de l’Association Générale des résidents et ressortissants pour le développement d’Oké-owo (AGROD) en l’associant à l’organisation de la troisième édition du festival international Zogben, Josué N’VODÉ a annoncé la disponibilité de l’AGROD d’explorer pour le bien-être des populations locales d’Oké-owo, d’autres pistes de coopération avec l’association Partage Diaspora Béninoise que préside madame Imelda BADA. Le président de l’Association de développement AGROD d’Oké-Owo a enfin saisi l’occasion de cette tribune pour rendre un hommage mérité au président de la République, Patrice Talon pour son investissement personnel dans le développement d’Oké-Owo à travers le bitumage de l’axe Savè-Oké-Owo que les festivaliers ont eu du plaisir à apprécier ainsi que la réparation partielle de la centrale solaire. Josué N’VODE a, par ailleurs, plaidé pour la réalisation du pont sur le fleuve Okpara à hauteur d’Oké-Owo pour donner directement sur le Nigéria et faire de ce projet une œuvre complète. Les autres doléances du village Oké-Owo, notamment l’absence d’un commissariat d’arrondissement, d’un centre de santé digne du nom, de l’eau, électricité etc, ont été relevé par le président de l’association de développement qui a fortement fait ovationner le chef de l’Etat et le gouvernement de la rupture pour ses œuvres gigantesques de désenclavement du Bénin profond.

Le festival international Zogben fortement courtisé

A sa suite, le maire de la commune de Savè, Dénis Oba Chabi a fait savoir que le festival international Zogben est «une aubaine qui, au-delà d’Oke-Owo apporte une plus-value à la terre hospitalière de Savè. « L’événement qui nous réunit est si grandiose et révèle les potentialités culturelles immatérielles de Savè en général et d’Oké-Owo en particulier. Notre commune regorge beaucoup de sites touristiques peu connus du grand public : les mamelles de Savè, les masques Guêlèdê, patrimoine de l’UNESCO, le barrage de la société sucrière de Savè, le fleuve Okpara, le site de Baba Guidaï à Kaboua, les danses et rythmes nagot, Mahi, Idaasha, etc, sont des patrimoines immatériels dont regorgent notre commune. En voici quelques uns que le festival international Zogben est entrain de révéler de part le monde », a laissé entendre le maire OBA CHABI Denis de la commune. Poursuivant son propos, le maire de la commune de Savè a souligné que ledit Festival international Zogben est une occasion de révélation de la culture shabè en générale et celle Mahi d’Oké-Owo en l’occurrence. Après avoir remercié les organisateurs de l’évènement et surtout la promotrice du festival, Imelda BADA, pour la réussite de cette troisième édition, le maire OBA CHABI Denis a réitéré son soutien et celui du conseil communal pour la pérennisation de l’évènement. Des engagements fortifiés par la chargé de mission du préfet des Collines, représentant le préfet excusé, qui a également salué l’intérêt de ce festival et souhaité sa pérennisation. Le représentant du ministre du tourisme, de la culture et des arts, Dr Jacob AFFOLA a, pour sa part, reconnu l’intérêt culturel et patriotique que revêt le festival international Zogben. Selon lui, s’il y a une chose qui permet d’affirmer son identité et de rendre indélébile les traces d’un peuple, c’est la culture. « Élément vital d’une société dynamique, la culture s’exprime dans la manière de raconter nos histoires, de fêter, de nous rappeler le passé, de nous divertir et d’imaginer l’avenir », dit-il. A l’en croire, l’organisation de ce festival culturel d’envergure international qui met un accent particulier sur le patrimoine culturel cadre fortement avec la volonté du chef de l’Etat de renforcer l’unité nationale autour des repères historiques de la nation, et de mettre la richesse culturelle au service du développement touristique. Souhaitant que cette lumière, “le Zogben” luise éternellement pour révéler davantage le Bénin tant au plan national qu’international, le représentant du ministre du tourisme et des arts a rassuré que ce projet qui cadre bien avec la politique du département ministériel en charge de la culture ne souffrira pas de l’accompagnement du Ministère dans la mesure de ses prérogatives. Aussi, selon le parrain de l’évènement, Jacques Ayadji, président du parti MOELE-BÉNIN, ce festival est une occasion de vivre d’intenses activités culturelles très diversifiées et dont l’originalité est de s’inscrire pleinement dans la dynamique de la promotion de notre patrimoine culturel. « Au-delà de ses objectifs que je trouve d’ores et déjà pertinents, ce festival ambitionne se placer au cœur d’une culture populaire de qualité, touchant un vaste public du monde Africain et Béninois de tous les âges et de tous les horizons. L’idée est fondamentalement de mettre en valeur l’ensemble du patrimoine culturel immatériel du Bénin », a laissé entendre, Jacques Ayadji, le président de MOELE-BÉNIN.

Comblé d’avoir relevé le défi

Enfin, le moment tant attendu est venu avec l’allocution de la promotrice du festival, Imelda BADA. Emue par l’accueil chaleureux qui lui a été réservé par la population d’Oké-Owo, la promotrice du festival international Zogben, Imelda Bada n’a pas hésité à exprimer de vive voix, sa satisfaction. Selon elle, cette 3ème édition célébrée avec faste à Oké-Owo est un moyen de révéler le patrimoine culturel immatériel du Bénin en général et celui d’Oké-owo en particulier. « Nous devons commencer à afficher notre identité culturelle. C’est ce que nous sommes, c’est ce que nous avons et nous devrions être fiers de l’exprimer. J’invite chaque fille et fils du pays à assumer son identité », a-t-elle dit en rassurant les uns et les autres que la lumière (Zogben) qui s’est allumée sur Oké-Owo ne s’éteindra plus jamais. Elle a, pour finir, remercié les diverses autorités politico-administratives, les sages et têtes couronnées qui ont honoré de leur présence à la 3ème édition du festival Zogben.

Particularités de la troisième édition du festival

L’expérience de l’organisation du festival international Zogben à Oké-Owo du vendredi 11 au dimanche 13 août 2023 a été une véritable opportunité de partage fraternel entre les béninois de l’intérieur et leurs frères de la diaspora béninoise. En effet, la tenue effective dudit festival est la preuve palpable que les béninois de l’intérieur de l’étranger peuvent bien porter et réaliser des projets communs bénéfiques pour la nation béninoise. En effet, en organisant la troisième édition du festival international Zogben en collaboration avec l’association générale des résidents et ressortissants pour le développement d’Oké-owo (AGROD), l’Association Partage Diaspora Béninoise, basée en France ( Paris), que préside madame Imelda BADA, a réussi à étonner plus d’un à travers ce festival riche en couleurs qui restera gravé dans l’histoire de la commune de Savè et particulièrement de sa Majesté le Roi adetutu Onihabē, roi de Savè qui a salué la bravoure de la Promotrice Imelda BADA. Le préfet du département des Collines, particulièrement émerveillé par les résultats de ce festival international, organisé à Oké-Owo, dans le dernier village du Bénin situé à la frontière du Nigeria, ne s’est pas fait prié pour présenter ses compliments à la présidente du comité d’organisation du festival qui a réussi à montrer à travers cette activité culturelle d’envergure internationale qu’on peut faire de grande choses avec la volonté. Il a aussi relevé que la tenue du festival international Zogben à Oké-Owo est une occasion unique de valorisation du patrimoine immatériel de notre pays et de promotion de la destination Bénin. Le président de l’association de développement AGROD d’Oké-Owo s’est dit heureux d’avoir travaillé avec ses équipes aux côtés de la Promotrice Imelda BADA qui a réussi à impacter Oké-Owo et contribué sensiblement à la promotion des réalisations du gouvernement du président Talon qui a offert à Oké-Owo une route bien bitumée. En signe de reconnaissance pour les services rendus à Oké-Owo, la présidente Imelda BADA promotrice du festival international Zogben est faite par l’association de développement AGROD, avec la bénédiction du chef de l’arrondissement de l’Okpara, citoyenne de Oké-Owo et à reçu des mains de Josué N’VODÉ, président AGROD et du CA/Okpara, un diplôme d’honneur et de mérite. Cette reconnaissance a sonné le gong de fin dudit festival et les regards sont désormais portés sur la 4ème édition du festival international Zogben qui pourrait se tenir à Houègbo-Agon, un arrondissement de la commune de Toffo dans le département de l’Atlantique.

Assise AGOSSA