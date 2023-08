Coups d’Etat: Les raisons de la fermeté de la CEDEAO face au cas du Niger

Vues : 13

Depuis ces dernières années, l’actualité est dominée par l’irruption de militaires sur la scène politique, prenant en otage les présidents démocratiquement élus. La dernière est celle du Niger où la CEDEAO est restée ferme, exigeant le rétablissement de l’ordre constitutionnel et, à défaut, d’intervenir militairement pour y procéder. Ce qui donne lieu à divers commentaires.

« La démocratie reste le seul modèle de gouvernance aujourd’hui valable ». Cette position est indiscutable chez les dirigeants de la CEDEAO. Et en démocratie, le mode d’expression des populations est le bulletin de vote à travers les élections. C’est à ces occasions que les populations choisissent leurs dirigeants ou les sanctionnent. Si l’on admet que la démocratie, comme tout autre système politique, est perfectible. Cela suppose qu’elle peut avoir ses points forts et ses faibles. Du coup, le long du parcours, des difficultés ou des incompréhensions voire des crises peuvent survenir. Et justement, les mécanismes de règlement de ces crises sont prévus par les textes. Car en démocratie, les différends se règlent par les voies républicaines et non par la force ou la remise en cause du processus. De ce fait, l’organisation juge « inadmissible que pour une raison ou une autre, des militaires, parce qu’ils ont des armes, interviennent pour mettre fin au processus démocratique ». Car, ce n’est pas le type de société, qu’elle entend promouvoir. Autrement, ce serait, pour elle, de l’anarchie totale. Il faut constater qu’il ne s’agit pas pour les Chefs d’Etat, de dire qu’en démocratie tout va pour le mieux. Par exemple, certains pays de vieille démocratie comme les Etats-Unis avec les comportements de l’ancien président Donald Trump prouvent bien que même un pays qui pratique la démocratie depuis des siècles, peut connaître des crises majeures. Pourtant, dans ce pays, les militaires n’ont pas fait irruption sur la scène. De même, pour la réforme des retraites en France, qui a déclenché une grosse crise sociale voire sociétale, il n’est passé à l’idée de personne que des militaires pouvaient s’inviter sur la scène pour déposer le président et s’accaparer du pouvoir.

Au Mali, les putschistes l’ont compris…

Cela est si vrai que même les putschistes qui ont pris le pouvoir au Mali en sont conscients et ont inscrit dans la nouvelle Constitution qu’ils viennent de faire adopter en article 187 que : « Tout coup d’Etat ou putsch est un crime imprescriptible contre le peuple malien ». L’article 188 renseigne que : « Les faits antérieurs à la promulgation de la présente Constitution, couverts par des lois d’amnistie, ne peuvent, en aucun cas, faire l’objet de poursuite, d’instruction ou de jugement ». On peut ainsi constater qu’ils entendent éviter de subir eux-mêmes des coups d’Etat et aussi s’éviter tout jugement futur. Si donc les militaires putschistes sont conscients que cela ne fait pas avancer, il y a lieu de comprendre les exigences de la CEDEAO pour un retour à l’ordre constitutionnel. En Afrique, certains n’ont pas encore compris cela. Cette attitude est de nature justement à donner raison à un ancien président Français, Jacques Chirac, qui disait que « la démocratie est un luxe pour l’Afrique ». Ce que les africains ont dénoncé avec vigueur, convaincus qu’ils doivent aussi faire leur parcours jusqu’à atteindre les standards les plus élevés en la matière.