Wilfried Léandre Houngbédji

Le vent des coups d’Etat qui sévissent depuis quelques mois en Afrique de l’Ouest, ne gagnera pas le Bénin. Le porte-parole du gouvernement Wilfried Houngbédji est assez optimiste à ce sujet. Invité de BIP radio ce mardi, il en a donné toutes les assurances, convaincu, dit-il de la « loyauté » de l’armée béninoise depuis 1990. « L’armée sait que son rôle aujourd’hui plus qu’hier, c’est de préserver l’intégrité du territoire, c’est d’aider à la sécurité avec l’ensemble des forces de défense et de sécurité. Et cette armée-là, c’est une armée républicaine » s’est réjoui le secrétaire général adjoint du gouvernement. Et d’ajouter : « Le Bénin a fait une expérience de la gestion du pouvoir par les militaires. Et depuis 90, l’armée béninoise a décidé d’assumer ses fonctions, de retourner dans ses casernes et de laisser le jeu démocratique se faire. L’armée béninoise s’est écartée du jeu politique et joue pleinement son rôle vis-àvis de la République ». Wilfried Houngbédji salue cette posture des soldats béninois et de toute la hiérarchie militaire.

L’invité de Bip Radio n’a pas manqué de réagir sur la crise du Niger qui défraye toujours la chronique. Si au Bénin comme ailleurs des voies continuent de s’élever pour s’opposer à l’intervention militaire brandie par la Cedeao si l’ordre constitutionnel n’est pas rétabli au Niger par les putschistes, le porte-parole du gouvernement du Bénin, ne pense pas qu’il s’agit là, d’une « déclaration de guerre ». Pour lui, il y a plutôt une convergence d’idées entre les Chefs d’Etat de l’organisation sous-régionale et ceux qui appellent à une gestion pacifique de la crise. « Le président Talon et ses pairs sont déjà dans la logique de ce que défend le clergé béninois », a-t-il fait savoir. « La CEDEAO dans son ensemble est pour la négociation et la discussion» a souligné hier Wilfried Houngbédji.

A rappeler que les chefs d’État de la CEDEAO ont tenu jeudi 10 août 2023, un sommet extraordinaire à Abuja pour évoquer la crise au Niger. Au terme de la rencontre, l’une des décisions prises est d’activer la force en attente de l’organisation pour une éventuelle intervention militaire afin de rétablir l’ordre constitutionnel. Le président de la République du Bénin, Patrice Talon avait cependant rassuré à l’occasion que les présidents étaient en conclave afin de : « protéger les droits, de protéger les droits de l’Homme, de protéger la démocratie, la bonne gouvernance pour l’intérêt, pour le développement de nos pays».

Christian TCHANOU