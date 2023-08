Etat civile: L’Unicef offre des matériels informatiques à l’Anip

Vues : 1

L’Agence Nationale d’identification des personnes (Anip) a reçu de l’UNICEF, un important lot de matériels informatiques au profit de ses unités déconcentrées. C’était à l’occasion de la 6ème Journée africaine d’enregistrement des faits d’état civil et des statistiques vitales célébrée le jeudi 10 Août 2023 à la Préfecture d’Allada.

Ce que vous devriez savoir: La 6ème Journée africaine d’enregistrement des faits d’état civil et des statistiques vitales a été organisée par le Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique à travers la Direction générale de l’état civil (Dgec). Cette journée vise à promouvoir un système novateur, universel d’enregistrement de l’état civil et des statistiques vitales pour la bonne gouvernance et une vie meilleure ; à sensibiliser en plus le public sur l’importance de rendre public chaque africain partout il est à travers un système d’état civil et des statistiques vitales. La célébration de cette journée a été présidée par le Directeur de cabinet du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Abasse Olossoumaré. A cette occasion, l’Unicef a offert un important lot de matériels à l’Agence Nationale d’identification des personnes (Anip) dirigée par Pascal Nyamulinda au profit de ses unités déconcentrées.

Que disent les autorités : Au cours de la cérémonie, le directeur général de l’état civil, AbdonMikpon’aï, a souligné que la journée de l’état civil est une journée d’exhortation, de vulgarisation et de communication sur les normes et standards des prestations aux citoyens et sur l’importance des actes de l’état civil dans nos vies. A sa suite, le préfet du département de l’Atlantique, Jean Claude Codjia a précisé qu’un état civil fiable et sécurisé est gage pour le développement de la Nation car, il retrace les évènements importants de la vie d’un citoyen (la naissance, le mariage, le décès et les autres faits de l’état civil). A cet effet, il a salué les courageuses réformes engagées depuis 2017 par le gouvernement béninois et qui ont remis le citoyen au cœur du développement de la cité. Le préfet Jean Claude Codjia, a pour finir, rassuré le Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique de l’engagement de tous les préfets à œuvrer en étroite collaboration avec tous les acteurs concernés en vue d’un meilleur enregistrement des faits d’état civil. Dans son adresse, la Représentante résidente de l’Unicef au Bénin, DjanabouMahondé a salué les progrès faits et a réitéré l’engagement des PTFs à toujours accompagner le Bénin pour relever les défis dans le domaine de l’Etat civil pour le bonheur des populations. Elle a pour finir, annoncé la mise à disposition de matériels informatiques (tablettes d’enrôlement biométrique, rallonges, imprimantes, routeurs avec connexion internet etc) à l’Anip au profit des communes.

Dans son intervention, le Directeur général de l’ANIP, Pascal Nyamulinda a fait savoir que l’état civil est devenu aujourd’hui un outil central de création d’une base de données de personnes identifiées de façon unique par leur biométrique. Il a ensuite remercié tout particulièrement l’Unicef pour l’appui substantiel adapté et qui s’inscrit dans la perspective de l’Agence en matière d’identification et de l’état civil ainsi qu’à la vision du gouvernement de la République du Bénin. A l’en croire, ces matériels se placent dans la dynamique et le calendrier de la modernisation d’identification et de l’état civil. Il a pour finir, renouvelé l’engagement de l’Anip à assurer un service de qualité aux partenaires afin de réaliser la vision du gouvernement en matière d’identification et du système de l’état civil au Bénin.