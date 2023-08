Combat politique: FCBE veut devenir une famille « mouvancière » dès 2026

Vues : 10

El Farouk Soumanou, hier lors de l’émission sur Canal 3

La Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) est déterminée à changer son statut de parti d’opposition pour redevenir une famille de la mouvance politique dès 2026. C’est l’ambition que nourrissent désormais tous ses responsables. Invité de l’émission « Zone Franche » de Canal 3 ce dimanche, El Farouk Soumanou, deuxième adjoint au Secrétaire exécutif national de FCBE n’a pas caché les motivations de FCBE pour les prochaines présidentielles de 2026. Au cours de cette émission portant sur le thème, « FCBE, les grandes manœuvres politiques actuelles et futures’’, l’invité a fait savoir que le : ‘’ le parti a beaucoup appris de son échec à l’issue des législatives du 08 janvier dernier et prend de grands contacts. Après l’échec, l’essentiel pour le parti actuellement est de travailler à fidéliser et rassurer ceux sont encore là. » Et de poursuivre : « Quant aux élections générales de 2026 et à la différence des autres formations politiques qui croient dur comme le fer à leur participation à ces échéances, la Force Cauris pour un Bénin Emergent est dans un doute cartésien et a déjà son plan B ». Pour lui, il s’agira d’abord de voir si le parti aura les moyens de participer aux élections ou de soutenir un candidat. « Si nous n’avons pas les parrainages qu’il faut, nous allons observer les candidatures en présence et aviser » a indiqué le 2ème Secrétaire exécutif national du parti FCBE. Il y a deux chose selon El Farouk Soumanou : soit le parti arrive à trouver les parrainages nécessaires pour participer aux élections surtout présidentielles, soit le parti observe les candidats en lice et choisit dans le lot celui qu’il soutiendra jusqu’à la victoire. Ce qui est clair désormais dans la tête des responsables de FCBE, ce parti compte donc revenir à son ancien statut de parti au pouvoir. L’invité de Canal 3 se dit convaincu que son parti «se battra de toutes ses forces pour être de la prochaine mouvance ». Sur cette émission, il n’a pas manqué aussi d’insister sur la nécessité de l’instauration du dialogue entre la mouvance et l’opposition pour la préservation et la pérennisation de la paix au Bénin d’ici 2026.

Christian TCHANOU