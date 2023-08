Préparatifs 10e édition de Mara’CAN Bénin 2023: Grand-Popo se prépare pour offrir une organisation de rêve

Vues : 7

La mascotte surnommée « Miawézon »

Ce que vous devriez savoir : La coupe d’Afrique de Maracana (MARA’CAN) va connaitre sa 10e édition à Grand-Popo, Bénin. Ce sera du 24 au 30 septembre 2023. Et en plein dans les préparatifs, le comité d’organisation de ladite compétition (COCAN) que préside Elias Béhanzin a reçu l’équipe d’inspection de la FIMA avec laquelle il a animé une conférence de presse. Ce rendez-vous d’information s’est tenu au ministère des sports en présence du président du Conor de la Fébéma en même temps superviseur général de la Mara’CAN, le Prof Victor Prudent Topanou. Il a été l’occasion pour le comité de faire le point de certaines réalisations dans le cadre de cet évènement africain. Ainsi, les spots publicitaires à diffuser pour annoncer l’évènement ont été présentés. De même, la mascotte de la compétition a été dévoilée. Les points concernantles infrastructures sportives et hôtelières ont été également présentés. On retient dans l’ensemble que les préparatifs vont bon train et que la fête qu’est cette compétition se tiendra comme cela se doit.

Ce qu’ils en disent : Cette conférence de presse a été le moment pour les hommes des médias de faire part de leurs préoccupations afin d’avoir des éclairages. C’est ainsi que tour à tour les différents responsables qui ont pris la parole lors de ce rendez-vous avec les médias ont salué l’engagement de l’Etat béninois pour faire de cette organisation celle qui fera oublier l’édition de 2013. Selon eux, à 45 jours du lancement du tournoi proprement dit, des avancés sont notables en termes des préparations. Surtout en ce qui concerne l’hébergement des différentes délégations. «Je peux vous dire sans réserve sur le plan de l’hébergement que Grand-Popo est prêt pour accueillir les délégations », a rassuré Dr Herbert Doumbissi Kamgang, président de la commission des compétitions à la Fima qui pense également que le comité d’organisation a encore le temps d’apporter les touches nécessaires à l’infrastructure sportive qui abritera les différents matchs de la compétition. Selon lui, le stade omnisports de Grand-Popo dispose de la pelouse synthétique que la Fima veut essayer désormais pour la pratique de la discipline. « Il ne reste qu’à matérialiser les deux terrains. Aussi, il faut penser à l’éclairage, à l’installation de la vidéosurveillance, etc », a-t-il souligné. Pour sa part, le président du Cocan, Elias Béhanzin s’est réjoui du travail abattu mais surtout de l’appui que bénéficie le comité dans la réalisation des activités afin que la compétition se tienne sans heurt telle l’a promis le ministre des sports, Oswald Homeky aux membres de la Fima lors de leur rencontre en 2021. Le superviseur général, Victor Prudent Topanou a indiqué que le choix de la ville de Grand-Popo est la façon de la fédération béninoise de maracana (Fébéma) à travers le Comité de normalisation qu’il préside, de vendre la destination Bénin. «Contrairement à d’autres pays, nous avons pris une ville qui n’est pas la capitale pour montrer les atouts touristiques de cette ville. C’est notre manière de vendre la destination Bénin », a-t-il souligné.

Par ailleurs :La mascotte dévoilée a été surnommée « Miawézon ». Ceci, en lien avec la région sud-ouest du pays notamment Grand-Popo qui est une terre Mina et connue pour sa réputation d’hospitalité. «Miawézon » veut dire bienvenue en langue mina. Il porte l’esprit Maracana qui est la convivialité, la fraternité et l’amitié. Il a la tête de Guépard qui a été voulu un peu moins jeune pour signifier que le Maracana est un sport de reconversion qui se pratique à partir d’un certain âge, 35ans.

Entre les lignes : Une dizaine de pays ont déjà confirmé leur participation. Parmi ceux-ci, on a le Canada, la Côte d’Ivoire, le Togo, le Niger, le Mali, le Burkina Faso, le Cameroun, la Guinée Bissau, les Etats Unis, la Guinée Conakry, le Gabon et le Bénin pour ne citer que ceux-là.

Anselme HOUENOUKPO