Issa Salifou, Vice-président au sein du parlement de la CEDEAO: « Pourquoi vouloir mettre le Niger tout de suite à genoux ? »

Le Vice-président de la Commission « paix et sécurité » du parlement de la CEDEAO, Issa Salifou a révélé que le parlement de la CEDEAO n’a pas été consulté par les Chefs d’Etat avant l’imposition de leurs sanctions contre le Niger. Le député dit ne pas comprendre ni les sanctions économiques ni la menace de l’intervention militaire envisagée par les Chefs d’Etat de l’organisation sous-régionale. Selon lui, la Cédéao n’a pas consulté le parlement et de surcroît la Commission dont il est le Vice-président avant de prendre les mesures de sanctions contre le Niger, au point le d’envisager une intervention militaire. « Tout ce qui s’est passé jusqu’à maintenant, personne ne nous a contactés au niveau du parlement. Tant que la CEDEAO va rester un club de Chefs d’État et ne pas être la CEDEAO du peuple, on va continuer à assister à ces genres de choses. C’est un peu dommage », a-t-il laissé entendre. Il appelle les Chefs d’État à « revoir leur copie » pour une résolution pacifique et rapide de la crise, dans l’intérêt du peuple nigérien et des peuples des pays voisins. « Pourquoi vouloir mettre le Niger tout de suite à genoux, devant une situation pareille ? », s’est-il interrogé faisant ainsi allusion au cas du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée.

A. T.