Apologie de violence contre les putschistes du Niger: Cette radio suspendue jusqu’à nouvel ordre

Dans un communiqué ce jeudi 10 août 2023, le gouvernement de la transition au Burkina-Faso a suspendu toutes les programmes d’émissions de Radio Oméga du Groupe Oméga médias. Cette décision signée du Porte-parole du gouvernement, Jean Emmanuel Ouedraogo, évoque la diffusion d’un entretien « émaillé de propos injurieux à l’encontre des nouvelles autorités nigériennes ». En faisant le choix de diffuser cet entretien, informe le communiqué, Radio Oméga prend des libertés inacceptables avec l’éthique et la déontologie de la profession de journaliste. Selon le gouvernement Burkinabè, l’interviewé, Ousmane Abdoul Moumouni est présenté comme le porte-parole d’un mouvement créé pour « restaurer la démocratie » au Niger. « L’invité de Radio Oméga a lui-même révélé la nature profonde de leur organisation qui milite clairement pour la violence et la guerre contre le Peuple souverain du Niger », lit-on dans ce communiqué, qui indique que « le discours sur l’utilisation de tous les moyens à l’encontre du Niger tient à la stratégie du chaos que ces hommes entendent déployer contre l’Etat, la République et le Peuple nigérien ». Le gouvernement d’Ibrahim Traoré prend acte de cette liberté éditoriale de Radio Oméga et assume « en toute responsabilité la décision de suspendre dès ce jeudi 10 août 2023 et ce jusqu’à nouvel ordre, la diffusion des programmes de Radio Oméga au nom de l’intérêt supérieur de la Nation ».

A. T.