Niger: Des personnalités plaident pour la levée des sanctions de la CEDEAO

De graves répercussions sont en vue sur les populations nigeriennes suite aux sanctions imposées par la CEDEAO. C’est ce que dénoncent l’ancien président de la République du Niger, Ousmane MAHAMANE, les anciens présidents de l’Assemblée et les anciens premiers ministres du Niger, qui en appellent à la levée de ces sanctions. Ils sont au total 14 personnalités signataires d’une lettre adressée à Bola Ahmed TINUBU, président en exercice de la CEDEAO à propos de ces sanctions. En effet, la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Communauté £conomique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a, en sa session extraordinaire du 30 juillet dernier, pris neuf mesures de sanctions contre le Niger. Et pour cause, le pays depuis le 26 juillet, fait face à un mouvement de coup d’Etat miltaire. Un groupe d’hommes en uniforme, avec à sa tête, le Général Tchiani, affirme avoir renversé le régime de Mohamed Bazoum. Étant contre ce coup de force militaire, la CEDEAO a décidé d’imposer des sanctions pour contraindre les auteurs du coup d’Etat, à rétablir l’ordre constitutionnel et à restaurer le président Bazoum dans ses fonctions. « Ces sanctions sont inédites dans I’histoire de notre Organisation Commune et au niveau de notre continent », dénoncent ces personnalités dans leur adresse au président de la CEDEAO. De leur point de vue, ces sanctions sont « insupportables, inefficaces et inappropriées et auront des conséquences catastrophiques inimaginables sur le Niger et surtout sur ses laborieuses populations, déjà durement éprouvées ». Sur tout un autre plan, précisent-elles, « ces sanctions ne peuvent être fondées au regard de notre droit communautaire et encore moins au regard du droit international ». L’ancien président, Ousmane MAHAMANE et ses co-signataires se disent encore plus préoccupés dans la mesure où ces sanctions sont assorties d’une menace d’intervention militaire. C’est pourquoi, ils demandent la levée de ces sanctions et profitent de l’occasion pour inviter l’organisation sous-régionale à « user des voies diplomatiques et politiques pour trouver avec I’Armée, des solutions pacifiques et constructives à cette grave crise ». Notons que la CEDEAO a donné un ultimatum aux putschistes, qui s’est expiré dimanche dernier. Contre toute attente, la CEDEAO n’a pas fait usage de ”force” pour intervenir à Niamey, comme l’a indiqué son communiqué du 30 juillet. L’organisation a préféré envoyé une mission de médiation, qui a été rejetée par les militaires au pouvoir. Mais, pour trouver une porte de sortie à crise au Niger, Bola TINUBU et ses pairs de la CEDEAO, vont se réunir demain jeudi.

Alban TCHALLA