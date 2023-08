Visite de travail du président de la Badea Sidi Ould Tah: De nouveaux accords de financements au profit du Bénin

Vues : 6

Le président de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (Badea), Sidi Ould Tah, était au Bénin la semaine écoulée pour une visite de travail. A cette occasion, il a été reçu par le chef de l’Etat après avoir procédé à la signature de nouveaux accords de financements au profit du pays.

Ce que vous devriez savoir : En visite de travail au Bénin, le président de Badea, Sidi Ould Tah a procédé, à la signature avec le ministre de l’économie et des finances, Romuald Wadagni de deux accords de financement et d’un accord-cadre sur la protection des investissements. Ces trois accords permettront de faire face à des enjeux essentiels du développement que sont : l’alimentation-nutrition, le financement du secteur privé ainsi qu’à soutenir l’augmentation des capacités d’intervention de la Banque Ouest-Africaine de Développement (Boad). Les deux accords de financement d’un montant global de 100M de dollars US contribueront à financer : un projet d’aménagement hydroagricole et d’adaptation aux changements climatiques dans la vallée du fleuve Mono sur une superficie de 1500 hectares à travers la mise en place d’infrastructures agricoles avec maitrise de l´eau; et le programme de recapitalisation de la BOAD qui vise le renforcement de cette institution régionale de développement. Quant à l’accord-cadre, il ouvre la voie au financement du secteur privé béninois par la BADEA. Ainsi, ces financements renforcent le partenariat entre les deux parties dans le cadre de la lutte contre les effets du changement climatique, pour l’amélioration de la sécurité alimentaire.

Entre les lignes : Au terme de son séjour, l’hôte du Bénin a été reçu en audience au Palais de la Marina par le chef de l’Etat. A l’issue de ce tête-à-tête, le président de Badea, Sidi Ould Tah a fait savoir que la banque est « fermement engagé à être un partenaire de développement à long terme dans les secteurs public que privés pour des projets clés à fort impact ». Avant cette rencontre, la délégation de la Badea a visité la cité de Ouèdo dans la commune d’Abomey-Calavi où est exécuté le projet de construction de 11500 logements sociaux. Ce projet qu’elle cofinance avec la Banque Ouest-Africaine de Développement (Boad), la Banque islamique de développement (Bid), veut garantir un habitat sain aux Béninois.