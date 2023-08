CEDEAO, UA et ONU  face à la crise au Niger: Voici pourquoi les putschistes disent non à la mission de médiation

Vues : 38

Par note N° 62/ECWIPRENE/RR-8-2023 en date du 06 août 2023, la Représentation Résidente de la CEDEAO à Niamey a annoncé au ministère des Affaires Etrangères du Niger, l’arrivée à Niamey ce mardi 08 août 2023, d’une mission conjointe de la CEDEAO, des Nations Unies et de l’Union Africaine. En recevant cette note, le ministère des Affaires Etrangères a souligné à la Représentation de l’organisation sous-régionale, que suite aux sanctions édictées par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernements, le 30 juillet 2023, les frontières terrestres et aériennes du Niger avec les Etats membres, sont fermées. Par conséquent, indique le ministère dans son communiqué, que l’organisation d’une telle mission par vol spécial, requiert un examen particulier des autorités nigériennes, incluant une exemption spéciale. Ce qui n’est pas invoqué dans cette note de la Représentation Résidente. D’un autre côté, les raisons de sécurité dans cette atmosphère de « menace d’agression contre le Niger », sont aussi évoquées. « Le contexte actuel de colère et de révolte des populations suite aux sanctions imposées par la CEDEAO, ne permet pas d’accueillir ladite délégation dans la sérénité et la sécurité requises », peut-t-on lire aussi dans le communiqué. Toutefois, le ministère réitère la disponibilité des autorités nigériennes à engager des discussions avec les délégations ou émissaires concernant la situation au Niger. Pour cela, il demande le report de la mission annoncée ce 08 août 2023 à Niamey.

Alban TCHALLA