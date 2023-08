UAC: Bientôt un colloque sur la valorisation des savoirs endogènes

Vues : 3

De quoi s’agit-il : Il va se tenir du 25 au 29 septembre 2023 au campus d’Abomey-Calavi, le 8ème colloque des sciences, cultures et technologies. Cette rencontre scientifique est organisée par l’Université d’Abomey-Calavi autour du thème « valorisation des savoirs endogènes, gage d’un développement durable ». Des thématiques concernant les Arts, Lettres et Sciences Humaines ; Sciences Exactes et Sciences de l’Ingénieur ; Sciences Naturelles et Agronomiques Sciences ; Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion et Sciences de la Santé et des Activités Physiques et Sportives, seront abordées.

Quels sont les objectifs : A travers la tenue de la 8ème édition de ce colloque, l’UAC vise entre autres objectifs à diffuser à grande échelle l’actualité des résultats et produits de recherche et d’innovations fondés sur les savoirs endogènes, pour leur valorisation économique à travers le réseautage et le partenariat. En outre, ce colloque entend mettre en lumière les produits et résultats de recherche issus des savoirs et savoir-faire endogènes et leurs applications pour l’atteinte des ODD ; échanger les résultats de recherche scientifique entre les acteurs de tous horizons et de différentes disciplines ; contribuer à la diffusion et à la vulgarisation des résultats de recherche, des innovations technologiques et des inventions et initier la création et le renforcement des partenariats et réseaux d’acteurs public-privés pour mobiliser l’investissement dans la recherche valorisant les savoirs et savoir-faire endogènes.

Les axes de réflexion : Ces axes concernent les utilisations des différentes communautés de savoirs et savoir-faire endogènes dans l’activité scientifique et les systèmes d’innovation des secteurs économiques et sociaux du développement et les utilisations de la culture et de l’art basés sur les savoirs endogènes dans les systèmes de production de connaissance et d’innovation pour servir au développement durable. Les participants vont également réfléchir sur les évidences concrètes et applicables, originales et transformatrices des savoirs et savoir-faire endogènes pour l’amélioration de l’impact des universités dans les secteurs économiques et sociaux du développement. Ils vont s’interroger aussi sur la valorisation des produits issus des savoirs et savoir-faire endogènes pour attirer un retour sur investissement pour les pays africains, si les États financent réellement la recherche. Outre ces réflexions, un concours des meilleures innovations de laboratoire aura lieu. Notons qu’un appel est lancé pour l’inscription des auditeurs, communicateurs, présentateurs ainsi que pour l’exposition des stands.

Alban TCHALLA