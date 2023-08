Tournoi de solidarité du parti Bloc Républicain à Abomey: Armand Affossogbé promeut les talents des jeunes dans le football

Vues : 1

Dans la perspective d’occuper sainement la jeunesse d’Abomey dans des activités de loisirs comme le football, afin de dénicher des talents dans ce domaine, le leader du Bloc Républicain, Armand Affossogbé a lancé une compétition de football. Il s’agit du tournoi « Sokpin » pour la solidarité, qui est à sa 6ème édition. Ce tournoi est organisé avec le soutien du parti Bloc Républicain. Le coup d’envoi a été donné le samedi 05 août 2023 à Abomey. L’objectif est de réunir la jeunesse d’Abomey autour de saines activités et surtout pour la solidarité du parti Bloc Républicain dans cette circonscription électorale. Le sport est un facteur d’union, un vecteur de solidarité. C’est pourquoi l’initiative du leader du Bloc Républicain d’Abomey, Armand Affossogbé est saluée et accompagnée par les responsables de son parti. Le tournoi « Sokpin » met aux prises 16 équipes venant des 7 arrondissements de la commune d’Abomey.

Quelques personnalités présentes au lancement

Au cours du match inaugural, KFC de Vidolé a écrasé son homologue de FC SANTE de Djegbé par un score de 2 buts à 0. L’organisateur de ce tournoi, Armand Affossogbé a invité toutes les équipes au fair-play et les a exhortés à faire de ce tournoi un véritable moment de fête et de solidarité. Il faut noter que le ministre d’Etat chargé du Développement et de la Coordination de l’action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané, son Directeur de Cabinet du Ministre d’Etat, Alastair Alinsato, les députés de la 23ème Circonscription Electorale, le DGRE Todeman Assan, Achille Gbehou et biens d’autres soutiennent cette initiative.