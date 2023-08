Probabilité d’une intervention militaire au Niger: Voici ce que les Chefs d’état-major ont décidé à Abuja

Vues : 221

Les Chefs d’Etat majors de la Cedeao en réunion à Abudja

L’ultimatum d’une semaine donnée par la Cedeao, au risque de procéder à une intervention militaire pour rétablir le président Mohamed Bazoum dans ses fonctions au Niger, est venu à terme depuis ce dimanche 06 août à 00h. Que va-t-il se passer désormais ? Si pour le moment, l’on observe encore aucune action dans ce sens en direction de Niamey où les putschistes règnent toujours en maîtres, les décisions prises dans la mise en œuvre d’une telle action de force au terme de la réunion tenue il y a peu par les Chefs d’état-major de la Cedeao à Abuja, ne sont pas à prendre à la légère, selon certains observateurs. Plusieurs armées ouest-africaines, dont celle du Sénégal, se disent prêtes à envoyer des soldats au front. “Tous les éléments d’une éventuelle intervention ont été élaborés lors de cette réunion, y compris les ressources nécessaires, mais aussi la manière et le moment où nous allons déployer la force”, a déclaré le commissaire chargé des Affaires politiques et de la Sécurité, Abdel-Fatau Musah. “Les chefs d’état-major de la défense et leur équipe ont travaillé 24 heures sur 24 (depuis mercredi) pour élaborer un concept d’opération en vue d’une éventuelle intervention militaire dans la République du Niger afin de rétablir l’ordre constitutionnel et d’assurer la libération du président détenu”, a-t-il ajouté.

Il reste que “la Cédéao ne va pas dire aux putschistes quand et où nous allons frapper”, a-t-il précisé, ajoutant que c’est une “décision opérationnelle qui sera prise par les chefs d’État” du bloc.

Le 30 juillet, le bloc ouest-africain, qui a imposé de lourdes sanctions à Niamey, avait donné sept jours aux putschistes pour rétablir dans ses fonctions le président Bazoum renversé le 26 juillet, sous peine d’utiliser “la force”. “Nous voulons que la diplomatie fonctionne, et nous voulons que ce message soit clairement transmis (aux putschistes, ndlr), à savoir que nous leur donnons toutes les chances de revenir sur ce qu’ils ont fait”, a toutefois laissé entendre le même le responsable de la Cedeao.

Les militaires putschistes, de leurs côtés n’entendent pas lâcher prise et promettent une “riposte immédiate” à “toute agression” de la part d’un pays de la Cedeao. Le Mali et le Burkina Faso, pays voisins du Niger dirigés par des militaires après des coups de force en 2020 et 2022, soutiennent la junte. Ces deux pays, suspendus des instances dirigeantes du bloc ouest-africain, ont affirmé que toute intervention armée serait considérée “comme une déclaration de guerre” et entraînerait leur retrait de la Cedeao.

Christian TCHANOU