3è édition du Festival international Zogben: Imelda Bada appelle les Béninois à la grande mobilisation à Oké-Owo

Imelda Bada, promotrice du Festival International Zogben

Invitée de l’émission ‘’Weekend matin’’ de Steeve Facia, la promotrice du Festival international Zogben, Imelda Bada a rassuré que tout est fin prêt pour la tenue de la 3ème édition dudit festival. Cette édition aura lieu à Oké-Owo dans la commune de Savè à partir du vendredi prochain, 11 août jusqu’au dimanche 13 août 2023. A cet effet, l’invitée de l’émission a donné des précisions sur les préparatifs et a lancé un vibrant appel à tous les Béninois vivant au Bénin ou à l’extérieur. Le bien-fondé de l’évènement, a-t-elle expliqué, c’est de mettre en lumière le patrimoine culturel immatériel du Bénin. Elle a expliqué comme patrimoine immatériel, la danse, l’habillement, les mets etc. La particularité de cette édition, à l’en croire, réside dans les activités qui seront déroulées et les personnalités mobilisées autour de l’évènement. « Depuis 2016, le Bénin a envie de se vendre à l’extérieur et de mettre en avant le tourisme. Quand on veut mettre en avant le tourisme, il faudrait que les touristes quand ils arrivent, ils trouvent quelque chose sur place. Et, mettre en avant notre culture, ils sauront qu’en venant au Bénin, ils vont trouver des personnes authentiques », soutient la promotrice du festival, Imelda Bada. Car, pour elle, il s’agit de faire comprendre aux Béninois ce qu’ils sont, et de mettre en avant ce qu’ils ont pour se vendre au reste du monde. Comme activité de ce festival, il y a, le premier jour, une grande caravane à Savè pour déboucher sur le village d’Oké-Owo. Une causerie scientifique sera animée par le Dr Roch Mongbo, qui aura l’opportunité de développer le thème du festival qui est, « le patrimoine culturel immatériel, source intarissable de richesse ». Des contes sur la géomancie africaine, projection cinématographique, le marché 100% Béninois, sont entre autres prévus.