Fédération béninoise Taekwondo: Un premier stage certifiant tenu en attendant les examens de passage de grade

Vues : 3

Les candidats aux examens ici en exercice lors du stage de Cotonou

Ce que vous devriez savoir : Les candidats aux examens de passage de grade de ceinture noire du 1er dan au 5e dan, à la fédération béninoise de taekwondo doivent avoir le quitus de la direction technique nationale. C’est dans ce cadre, qu’il est organisé au leur intention un premier stage certifiant. Ledit stage, lancé le samedi 5 août 2023, se déroule simultanée dans deux pôles (Cotonou et Parakou). Il concerne les pratiquants titulaires de la ceinture rouge première keup au moins. Au total plus d’une soixantaine de participants sont réunis dans les deux horizons. Le stage est sous la coordination du directeur technique national Eudes Chognika et est animé à Cotonou par Raymond Odjo, ceinture noire 6e dan et Kenneth Dégboé, ceinture noire 5e dan. A Parakou, c’est Élias Tihounmè, ceinture noire 5e dan accompagné par Eric Azando, ceinture noire 5e dan.

Ce qu’il a dit : «Cette activité fait partie de la série de stages que la fédération béninoise de taekwondo a retenu dans son programme d’activités. C’est un stage dit obligatoire parce qu’il est assorti de certificat», a déclaré le directeur technique national, Eudes Chognika. «Et par niveau de garde, nous avons un certain nombre de certificat qui sont attendus pour valider les dossiers de candidature pour les prochains examens. Cette année nous ferons 3 stages », a-t-il indiqué. L’objectif de ces stages est de préparer les candidats à différent niveau de garde à être prêt pour l’examen qui va se dérouler en décembre prochain. «Nous voulons avoir des candidats aguerris. Il faut donc qu’ils soient assidus afin de capter le maximum à l’issue de ce stage», a-t-il conclu.

Par ailleurs : Ce stage prend fin le dimanche 6 août. Après cette session, il sera organisé un nouveau stage les 22 et 23 septembre prochain, toujours au profit de ces candidats.

Anselme HOUENOUKPO