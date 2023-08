L’Ambassadeur Agonkan chez Vlavonou:  « J’ai échangé avec un papa soucieux de la réussite de ma mission au Niger »

Vues : 5

Salutations chaleureuses entre les deux personnalités à la fin de l’audience

Dans le cadre de sa tournée auprès des présidents d’institutions de la République, le nouvel Ambassadeur du Bénin près de la République du Niger, Gildas Agonkan a été reçu en audience le mercredi 2 Août 2023 au palais des gouverneurs à Porto-Novo. Avec la deuxième personnalité de l’Etat, il a été question pour le nouvel Ambassadeur de recueillir des conseils pour mener à bien la mission dont il est investi par le Chef de l’Etat, le Président Patrice Talon. C’est en substance la déclaration faite à la presse par l’honorable ambassadeur à sa sortie d’audience. Lisez-plutôt.

« C’est une visite qui s’inscrit dans le cadre du tour des Présidents des Institutions de la République que j’ai entrepris pour recueillir leurs conseils afin de mieux accomplir la mission que le Chef de l’État m’a confiée en terre nigérienne. J’ai été en effet fait Ambassadeur de la République du Bénin près la République sœur du Niger depuis le 14 juin 2023 et il était important qu’avant de rentrer dans les prérogatives de mes fonctions que je fasse des échanges avec les Présidents d’institutions de la République. C’est donc dans ce cadre que je suis venu rencontrer le Président de l’Assemblée nationale du Bénin qui est en même temps un papa et un ancien patron qui, au-delà de son expérience parlementaire avérée est aussi un ancien Colonel de la douane. Vous imaginez donc l’importance de toutes ces expériences là qu’il a accumulées dans les fonctions qui sont les miennes aujourd’hui au Niger ; un pays frère du Bénin, un pays de paix mais qui est aujourd’hui en difficulté. Le Président m’a prodigué des conseils par rapport à ma fonction et en même temps par rapport au climat de paix et de stabilité qui est indispensable pour une cohésion entre les peuples du Bénin et du Niger. Vivement que ce qui se passe aujourd’hui puisse rapidement prendre fin et que nous rentrions dans un climat de paix et de cohésion sociale indubitablement bon pour nos deux peuples. Le Président Vlavonou m’a prodigué beaucoup de conseils pour m’accompagner au plan politique, au plan institutionnel et au plan économique, surtout que le Bénin et le Niger partagent une activité commerciale très dynamique et dense. Ces conseils-là, je les prends avec beaucoup d’humilité, de satisfaction et de joie. Je tâcherai de les mettre en pratique afin que ma mission soit fructueuse pour le Bénin. Tous ces conseils ont été d’ailleurs couronnés de bénédictions. N’oubliez pas que le Président de l’Assemblée nationale est un fervent catholique. Bref, j’ai échangé avec un papa soucieux de la réussite de ma mission au Niger ».

Propos recueillis par Fidèle KENOU