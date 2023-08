Honneur national nécessaire à un ancien président: Dr Raoul Gléssougbé appelle à célébrer SOGLO de son vivant 

Vues : 15

Dans une opinion dont il est signataire, Dr Raoul Gléssougbé invite l’Etat béninois à honorer l’ancien président Nicéphore SOGLO qui a servi le pays dans la loyauté. Il recommande qu’on attribue son nom de son vivant, par exemple au Centre international de conférences, au marché Azrèkè de Parakou, à l’Université d’Abomey-Calavi ou autres. « Les lauriers à titre posthume ne servent qu’à embellir les redoutables sépulcres », a-t-il écrit. Lire ci-après son opinion.

CELEBRONS LE PRESIDENT NICEPHORE SOGLO DE SON VIVANT : BAPTISER UNE INFRASTRUCTURE PUBLIQUE EN SON NOM FERA SA FIERTE !

Le Président Nicéphore SOGLO a tout donné à notre pays, de la transition au premier mandat présidentiel après la conférence des forces vives de la Nation.

Ce grand homme a très tôt donné sans aménité l’alerte contre l’impérialisme français que certains peuples combattent aujourd’hui dans certains pays de la sous-région ouest africaine. Il en a d’ailleurs payé le prix fort de son éviction du pouvoir en 1996. Qu’il nous souvienne que la trempe de sa personnalité a fait déplacer le président Houphouët Boigny en 1991 pour célébrer le 1er août avec le peuple béninois. Les prouesses de cet homme d’État restent à ce jour, incontestables. Le nec plus ultra est qu’il a porté l’économie de notre pays qui haletait, d’un chiffre négatif à un chiffre positif malgré l’état critique de sa santé qui l’avait rendu inactif pendant près de deux ans sur les cinq de son mandat. Un enseignant du primaire m’avait confié que son salaire avait doublé de 27000 à 54000 CFA en moins de cinq ans sous son règne.

Est-ce qu’il faut attendre qu’il soit trop tard pour rendre les hommages dus à cette forte personnalité que j’ai eu l’occasion de voir Martine Aubry célébrer à Lille à l’occasion d’un conseil intercommunal de la grande communauté de Lille en juin 2011?

Est-ce qu’il faut attendre qu’il soit trop tard pour magnifier cette icône que j’ai eu le privilège de voir des français me demander sur la terre française la permission (parce que j’étais par le concours de circonstances à ses côtés) pour prendre des photos avec lui?

Non, cet homme qui a servi notre pays dans la loyauté sans aucun scandale connu à ce jour et surtout au prix de sa vie mérite plus notre attention.

À ce jour malheureusement aucune infrastructure publique n’est encore baptisée en son nom alors que plusieurs infrastructures publiques sont au nom d’anciens chefs d’État.

Apprenons à reconnaître à nos valeurs leur mérite de leur vivant afin qu’elles soient fières de ce que la nation leur est reconnaissante.

J’ai vu à Abuja non loin de chez nous de grandes avenues au nom de Good Luck Jonathan, de Buhary Mahamadou, de Gowon…tous encore vivants. J’ai vu en Côte d’Ivoire un pont et un stade qui portent le nom de Henri Konan Bédié (Paix à son âme) de son vivant et à sa gloire.

Il est recommandé que le régime du président Patrice TALON honore le patriarche Nicéphore SOGLO en attribuant son nom de son vivant, par exemple au centre international de conférences, au marché Azrèkè de Parakou, à l’université d’Abomey Calavi ou autres.

Les lauriers à titre posthume ne servent qu’à embellir les redoutables sépulcres.

Longue vie au Président Nicéphore SOGLO dont la nation a encore plus que jamais besoin.

Dr Raoul Glessougbe