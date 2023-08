Changements climatiques: L’Ong  “Sustainable Development” outille les jeunes et les femmes

Vues : 8

Le PACJA ‘’The Pan African Climate Justice Alliance (PACJA) et ACSEA en partenariat avec l’ONG Sustainable Development ont organisé une série de consultations et de dialogues avec les jeunes et les femmes sur l’adaptation climatique, le samedi 29 juillet 2023. Elles se sont déroulées dans les départements dont l’Atlantique et le Littoral, le Borgou et l’Alibori.

Salem Ayena, Coordonnateur chargé du projet

Ce qu’il faut retenir : Plus de 200 jeunes et femmes ont participé en présentiel et en ligne, à ces sessions de dialogues sur l’adaptation climatique. L’activité a été officiellement lancée par Dr Augustine NJAMNSHI, Présidente des Affaires Politiques et Techniques de PACJA et Directrice Exécutive de ACSEA à Parakou. En effet, le combat pour la justice climatique est une question qui interpelle les différentes parties prenantes, dont les Organisations de la Société Civile. C’est dans cette optique que PACJA a initié ce projet de dialogue avec les jeunes et les femmes. Plusieurs séries de communication ont meublé ces dialogues. A tour de rôle, les facilitateurs ont expliqué et exposé aux participants les maux qui minent tout ce qui concerne les financements liés aux actions pouvant lutter contre les changements climatiques en Afrique. Plusieurs sessions et travaux de groupes ont été également effectués dans le but de relever les points cruciaux aujourd’hui dans le domaine du changement climatique. Il était principalement question de comment associer les femmes et les jeunes à l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des projets d’adaptation climatique, et leur implication dans les processus de prise de décision.

Que disent les acteurs : Le Coordonnateur du projet, Salem Ayenan, Chargé des Projets et Partenariats Stratégiques de l’ONG Sustainable Development a rappelé aux participants leur rôle primordial dans le plaidoyer pour un financement juste et équitable pour l’adaptation climatique. Selon lui “En Afrique, nous n’avons le choix que de nous adapter, et c’est de notre responsabilité de préserver la planète aux futures générations. Levons-nous et agissons dans un esprit de solidarité pour une justice climatique”. Il appelle toute la jeunesse à rejoindre le mouvement YAF “Youth for Adaptation Finance in Africa” de ACSEA afin de faire un plaidoyer efficace et une grande mobilisation pour le financement de l’adaptation en Afrique. En remerciant tous les participants des 4 régions, Safiatou Dantorou, Directrice Exécutive de l’ONG Sustainable Development a adressé ses sincères remerciements aux partenaires et aux participants qui ont promis faire des restitutions et de continuer le travail auprès de leurs communautés. Djondo Maximin, membre de la Plateforme Nationale Désignée (NDP) PACJA Bénin, et Directeur Exécutif de l’ONG Benin Environnement and Education Society (ONG BEES) a instruit les participants à prendre très au sérieux cette question, et à associer au plaidoyer des actions concrètes sur le terrain. Il a réitéré son engagement auprès de la jeunesse à travers le partage d’expérience et de connaissances.

Par ailleurs : Les femmes sont au premier rang sur les questions de changements climatiques, et elles sont disproportionnellement touchées. C’est d’ailleurs sur cette question que Mme Sylvana Ayihounsi, Directrice de l’ONG AgroMEC a interpelé toutes les parties prenantes à tourner un regard vers leur situation et les accompagner à relever les défis qui sont les leurs. Le Président de l’ONG Afrique Esperance, Charles Balogoun a également prodigué des conseils aux acteurs de la société civile à s’engager dans une action commune pour influencer les décisions lors des grandes négociations. A l’issues des travaux, ces points et questions soulevés sont consignés dans un document pour faire des plaidoyers auprès des gouvernants. Les participants ont également pris l’engagement de faire une restitution de l’atelier de ce jour auprès des organisations de jeunes, les ONGs, les coopératives agricoles et les différentes associations.