Audience à La Cour constitutionnelle et à la Haac: Une délégation de l’Odem chez Dorothé Sossa et Prosper Moretti

La délégation de l’Odem en compagnie du président de la Cour constitutionnelle

Ce que vous devriez savoir :Les membres du bureau de l’Observatoire de la déontologie et de l’éthique dans les médias (Odem) ont entamé depuis la semaine écoulée, une visite de courtoisie chez les présidents des institutions de la République. Le vendredi dernier, une délégation est allée faire ses civilités au président de la Cour constitutionnelle, Dorothé Sossa. Cette audience leur a servi d’occasion pour annoncer une importante initiative. Il s’agit des Journées d’éthique et de déontologie (Jed) qui seront bientôt organisées en faveur des professionnels des médias du Bénin. Ainsi, la première édition des Jed sera organisée du 24 août au 24 septembre 2023. Prévues pour démarrer par une conférence inaugurale, elles visent à réunir les journalistes ainsi que le public pour échanger avec eux, sur la déontologie et l’éthique dans les médias. Suivra ensuite une série de visites dans les écoles, universités et autres centres de formation des journalistes pour échanger avec eux. A leur sortie d’audience, Firmin Gbèkan, chef de la délégation, a fait savoir au nom de ses pairs que les échanges ont été fructueux et très enrichissants. « Le président DorothéSossa nous a mis devant nos responsabilités. Il nous a promis de nous accompagner sur ce chantier car une telle initiative mérite d’être accompagnée », s’est-il réjoui.

Que retenir de leur audience à la Haac : Après la haute juridiction, les responsables de l’Odem ont été reçus au cabinet du président de la Haute Autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac). La délégation conduite par le président lui-même, Vital Ahotondji, était chez Remi Prosper Moretti pour lui présenter le bilan à mi-parcours et échanger avec lui au sujet des différentes réformes en cours dans le secteur de la presse et des défis qui les attendent à relever. Au cours de l’audience, le président de l’Odem, Vital Ahotondji et ses collaborateurs ont profité de l’occasion pour évoquer la question de la carte de presse.« Il a dit que les cartes de presse sont presque disponibles et que dans les jours à venir on pourra connaître un dénouement. Il a également précisé qu’il va tenter de clarifier ce qu’on a toujours appelé vivre du métier de journaliste, donc ceux qui vivent effectivement du métier vont pouvoir prouver qu’ils vivent de ce métier là et avoir la carte de presse », a confié Vital Ahotondji.

Photo de famille au terme des échanges à la Haac

Les membres de l’Odem ont également, au cours de l’audience, notifié leur dévouement au travail qui leur est confié et ont exprimé leur souhait de voir une Haac dynamique prête à accompagner la liberté de la presse en étroite collaboration avec l’Observatoire de la déontologie et de l’éthique dans les médias. « Le Président nous a ouvert ses portes et a dit qu’il est disponible à travailler avec la presse. Nous avons encouragé l’institution à rester collée à la question de la liberté de la presse pour que les journalistes puissent vraiment vivre de leur métier et se sentent vraiment à l’aise pour travailler », a-t-il conclu.