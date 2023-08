Stratégie, financement et adaptation aux changements climatiques: Les jeunes édifiés sur la problématique à l’Université d’Abomey-Calavi

Vues : 13

Vue d’ensemble des participants

Les contours de la problématique liée aux changements climatiques ont été décortiqués à la jeunesse des départements du Littoral et de l’Atlantique le samedi 29 juillet 2023. C’était à la faveur d’une session de dialogue avec les jeunes et les femmes sur l’adaptation climatique, qui est un projet de la coalition ‘’The Pan African Climate Justice Alliance (PACJA)’’. Plusieurs communications et travaux en groupes ont meublé cette session de dialogue des jeunes venus de différentes associations et ONG militants pour la cause climatique. Selon Salem AYENAN, Coordonnateur de ce projet au Bénin, cette initiative est pilotée par YAF Africa Initiative, Subtainable Development et ACSEA. Il a rappelé que face aux questions des changements climatiques, les populations africaines sont vulnérables et n’ont pas les moyens de pourvoir s’adapter. « En tant que jeune, il est important de réfléchir à ce problème pour aider les personnes âgées. C’est dans ce cadre que le projet a été mis en place », a-t-il dit. Les échanges avec les différents communicateurs ont porté entre autres sur « l’adaptation climatique et le financement de l’adaptation en Afrique », « la Planification de l’adaptation aux changements climatiques et stratégie de mise en œuvre », « l’utilisation du numérique pour le plaidoyer pour le financement de l’adaptation », ou encore les stratégies pour trouver les opportunités de financement.

A la fin des travaux, les participants ont fait des recommandations afin que les gouvernants et toutes les autres parties prenantes puissent véritablement à lutter contre les effets néfastes des changements climatiques. Participant à ce dialogue, Cosmène Sagbo, membre de l’Organisation des jeunes sur l’eau et les changements climatiques se dit très fière d’être présente. « Ce dialogue est très enrichissant. J’ai eu de nouvelles connaissances et suivi des communications que j’ai vraiment appréciées comme « Femmes et adaptation aux changements climatiques : défis et opportunités ». Nous avons parlé de l’inclusion de la femme dans la notion du changement climatique », s’est-elle réjouie.