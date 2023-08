Matéri: L’armée neutralise 02 terroristes après plusieurs échanges de tirs

Vues : 36

Dans une zone située entre Porga et Kourou-Koualou dans la commune de Matéri, près de la frontière du Burkina-Faso et du Togo, les éléments des Forces armées béninoises ont neutralisé deux terroristes. C’est le bilan provisoire d’une opération de chasse des individus non identifiés qui sèment la terreur dans le Nord le mercredi 02 août 2023. En effet, les hommes en uniforme ont réussi à tuer deux (02) terroristes et blessés d’autres dans les échanges de tirs. Selon les informations obtenues de sources sécuritaires, une femme âgée de la quarantaine travaillait dans son champ dans la zone, quand elle est tombée par inadvertance sur un engin explosif. La dame qui était accroupie au moment de l’explosion a eu la mâchoire inférieure explosée et évacuée d’urgence dans un centre de santé proche. Alertée, une patrouille de militaires est descendue sur les lieux du drame et a surpris un groupe d’individus armés qui repliaient vers la zone de Kourou-Koualou. Les militaires ont alors déclenché le feu. Des échanges de tirs entre militaires et ces terroristes, ont duré plusieurs minutes. Des renforts militaires et policiers appuyés par un hélicoptère de l’armée, ont été déployés à la chasse de ces terroristes. Au cours des échanges de tirs, deux des assaillants ont été atteints et plusieurs autres blessés.

Alban TCHALLA