Formation au profit des Préparateurs Physiques béninois: Ian Mahinmi et le Cnos Ben étalent le bien fondé de l’initiative

130 Béninois exerçant dans le domaine de la préparation physique des athlètes issus des différentes fédérations suivent une session de formation au stade Général Mathieu Kérékou de Kouhounou. C’est grâce à l’initiative de l’ancien basketteur béninois Ian Mahinmi organisée en collaboration avec le comité national olympique et sportif béninois (Cnos Ben)

Ce que vous devriez savoir : Promoteur de camp de formation au profit des joueurs et entraîneurs en basketball depuis 2016, Ian Mahinmi entend élargir son champ. Pour le compte de cette année, l’ancien joueur de la NBA a pensé aux préparateurs physiques. Ainsi, dès ce jeudi 3 août et ce au vendredi 4 août, va se tenir une formation qu’il a initiée pour cette catégorie d’acteurs sportifs au Bénin. A cet effet, il a animé, le mercredi 2 août 2023, une conférence de presse au stade GMK de Kouhounou en avec les participations des experts formateurs Richard Williams, Maria Cristina Haverty et du Président du comité national olympique et sportif béninois (Cnos Ben), Julien Minavoa. Au cours de ce rendez-vous, Ian a évoqué les objectifs d’une telle initiative. C’était l’occasion pour les experts de revenir sur le déroulement pratique de cette formation.

130 candidats des plus de 300 ayant postulé ont été retenus pour prendre part à ladite formation qui va donner un aperçu sur le métier de préparateur physique. Puisque les bénéficiaires de ces premiers cours de deux jours doivent postuler via la plateforme en construction par William pour suivre les 4 étapes restantes afin de valider leur certificat.

Ce qu’ils en disent: «Cette formation qu’on veut donner est une opportunité aux participants de rentrer dans la cour des grands. Que ce soit ici au Bénin ou nulle part ailleurs, quelqu’un qui sort avec un Bachelor de Lasell University est un préparateur physique reconnu dans le monde entier. Je sais que tout le monde ne peut pas être à la hauteur. Mais s’il peut avoir une seule personne qui y arrive par fédération, on ira loin», a commencé Ian Mahinmi.

Parlant des critères de sélection des participants, il a laissé entendre qu’il faut appartenir à une fédération. «C’est la condition sine qua none. Ensuite, on a demandé les informations personnelles. Le niveau d’étude et l’expérience dans le domaine font partie des critères…. Dans la sélection, on a essayé de donner l’opportunité à tout le monde suivant le sexe, l’âge et la fédération», a-t-il déclaré.

Étalant ses objectifs il a laissé entendre avoir de grandes aspirations pour le Bénin. «J’ai en ligne de mire les jeux olympiques. Pas forcément ceux que 2024, peut-être de 2028 ou 2032 et autres», a-t-il fait savoir avant d’enchaîner «quand je rêve, je ne rêve pas que basket. Je rêve à l’échelle de tous les sports. Je rêve qu’on soit bien représenté. J’attends que les participants à cette formation soient des rêveurs tout comme moi. Qu’ils aient de grandes aspirations. Qu’ils aient la même envie, la même rigueur».

Julien Minavoa, pour sa part, a salué cette initiative du consultant NBA de Canal+sports. «Cest une très bonne initiative venue d’un de nos jeunes compatriotes dont le passé n’est pas méconnu. Elle va de l’intérêt du sport béninois. Nous ne pouvons qu’encourager cela», a laissé entendre le président du Cnos Ben. Revenant sur la sélection le patron du comité olympique béninois a informé que : «l’objectif est tel que si nous voulons du bonheur du sport béninois, il fallait faire en sorte que ce soit ceux qui méritent vraiment qui y soient». A ce sujet, il a martelé que le comité olympique est resté intraitable par rapport aux magouilles. «Vous savez très bien que dans notre pays même quand on est conscient qu’on ne mérite pas, on tente le tout pour le tout pour se faire inscrire. Cela n’a pas été le cas. Nous sommes restés intraitables», a-t-il insisté.

Par ailleurs : Cette formation est assurée par le directeur général d’Africa Wellness and Strength Performance (Awsp), Richard Williams, licencié en Kinésiologie/Promoteur de la santé et du bien-être. Il est accompagné dans ce rôle par Maria Cristina Haverty, doyenne de l’école des sciences de la santé et responsable de l’engagement mondial à l’université Lasell de Newton, MA, aux États-Unis.

Entre les lignes: Les avantages d’une telle formation sont que si parmi les 130 participants, les gens se prennent au sérieux, le Bénin pourra devenir demain le hub de cette formation. Et désormais, sur toute l’Afrique ou ailleurs, c’est au Bénin qu’on viendra chercher les spécialistes en préparation physique.

Anselme HOUENOUKPO