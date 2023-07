Gestion de la Pendjari et du parc W: African Parks, un modèle de résilience malgré la crise sécuritaire

Vues : 6

Gestion de la Pendjari et du parc W

Une vingtaine de journalistes béninois ont été entretenus ce mardi 18 juillet 2023 sur les résultats obtenus par l’ONG African Parks Network depuis qu’elle a en charge la gestion des aires protégées du parc Pendjari et du parc W. Cet atelier a permis aux journalistesde voir comment contre vents et marrées, la biodiversité de ces aires protégées a été sauvegardée face à diverses pressions. Celles-ci ont pris une dimension nouvelle avec les défis sécuritaires liés au terrorisme.

De quoi s’agit-il : L’ONG African Parks a tenu ce mardi 18 juillet 2023 un atelier d’information et de sensibilisation au profit des hommes et femmes de médias béninois. L’événement qui s’est tenu au siège de l’institution à Cotonou, a connu la participation du représentant résident de l’ONG au Bénin. Hugues Akpona a souligné que depuis décembre 2022, avec la Conférence des Nations unies sur la biodiversité (la COP 15), les gouvernements se sont engagés à protéger 30% des terres et des eaux considérées comme importantes pour la biodiversité d’ici à 2030. Actuellement, seules 17% des zones terrestres et 10% des zones marines sont protégées. Par conséquent, estime le représentant résident, l’action d’African Parks vient à point nommé. L’ONG créée il y a une vingtaine d’années, a été choisie par le gouvernement béninois en 2017 pour mettre un terme à l’effondrement écologique en cours dans les aires protégées de cette zone. Le travail mis en œuvre par l’institution dans notre pays a consisté à préserver la biodiversité des aires protégées sous gestion, à développer les communautés riveraines et à y organiser le tourisme.

Qu’en est-il du défi sécuritaire :Mais quelque temps après l’installation de African Parks, le terrorisme en cours dans les pays voisins a débordé, obligeant le Bénin à arrêter toute activité touristique dans la zone. Malgré cela, African Parks continue sa mission. « Tous nos employés sont toujours gardés », souligne Hugues Akpona qui rappelle que 97% du personnel provient des communautés riveraines. De même, le gouvernement finance l’action menée à hauteur de 15 à 20%, le gap étant comblé par la mobilisation de ressources fournies par les partenaires de l’ONG. Ainsi les 341 agents du parc Pendjari et les 287 autres du parc W sont régulièrement payés. De la même manière, les communautés à la base sont activement impliquées dans la gestion quotidienne de ces aires protégées. C’est ce qu’a laissé entendre Djaléni Y Djatto, Directeur exécutif de l’Association villageoise de gestion des réserves de faune (AVIGREF-Pendjari). Les 48 cellules AVIGREF dans les communautés riveraines de la Pendjari permettent aux communautés de participer à la préservation de ces aires protégées car elles en tirent des revenus substantiels grâce au travail de l’ONG African Parks, a-t-il assuré. Idem pour Jeannot Francisco, secrétaire exécutif de l’Union Régionale des AVIGREF du parc W. Pour lui, c’est l’organisation mise en place avec la contribution effective des AVIGREF qui a retardé et limité l’emprise des mouvements terroristes sur les aires protégées.

Entre les lignes :African Parks Network est une ONG entièrement africaine créée en 2000. Le 24 août 2017, elle a signé avec le gouvernement béninois un accord qui lui délègue la gestion entière et autonome de la Pendjari puis plus tard du parc W.Elle est la principale ONG africaine de conservation des aires protégées. African Parks Network gère plus de 20 millions d’hectares répartis dans des pays comme la Zambie, le Malawi, le Mozambique, l’Angola, le Zimbabwe, le Sud Soudan, la République Centrafricaine, le Tchad, la RD Congo, le Congo-Brazzaville et le Bénin.

Olivier ALOCHEME