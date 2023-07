Réunion de chefs d’Etat au Nigéria contre le terrorisme: Talon, Tinubu, Bazoum et Sissoco peaufinent de nouvelles stratégies sécuritaires

Vues : 48

Le président de la République, Patrice Talon et ses homologues Nigérian, Bola Tinubu, Bissau Guinéen Umaro Sissoco Embaló et Nigérien, Mohamed Bazoum étaient en concertation ce mardi 18 juillet 2023 à Abudja. Il s’agit de la première réunion de leur groupe de travail présidentiel de la CEDEAO (troika+1). En effet, ce groupe de travail présidentiel a été constitué à l’issue des travaux de la soixante-troisième session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO tenue le 9 juillet 2023 à Bissau. Il comprend le Bénin, la Guinée-Bissau et le Nigeria, avec le soutien du Niger. L’ambition de la mise en place de ce groupe de travail est d’approfondir les réflexions régionales sur le retrait de la Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation (MINUSMA) au Mali.

C’est dans ce cadre que Talon et ses homologues se sont retrouvés ce mardi à Abuja au Nigeria. Leurs discussions au cours de cette première réunion concernent non seulement la question du retrait de la MINUSMA, mais également toutes les questions de sécurité y afférentes tel que recommandé par la CEDEAO. Il faut noter qu’au nombre des rôles dévolus à ce groupe de travail, c’est d’accompagner aussi les médiateurs de la CEDEAO pour entretenir le dialogue avec les autorités de transition au Burkina Faso, en Guinée et au Mali et aussi de s’attaquer fermement à toute menace à la sécurité dans la région.

Alban TCHALLA