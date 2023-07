Première édition des assises des jeunes parlementaires francophone dans la région Afrique: Vlavonou lance les travaux à Cotonou

Vues : 16

Le Président Louis Vlavonou lors de son intervention

(Les joutes oratoires, l’extrémisme violent et le terrorisme au cœur des échanges)

Le président de l’Assemblée nationale Louis Gbèhounou Vlavonou a officiellement ouvert ce mardi 18 juillet 2023, à Golden Tulip à Cotonou, la première édition du Parlement francophone des jeunes Région Afrique initiée par l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie (APF). L’Autorité parlementaire a saisi l’occasion de cette ouverture pour non seulement remercier l’APF qui fait du Bénin, grâce à cette initiative, le point de son nouveau départ mais aussi pour rappeler à la quarantaine de jeunes parlementaires en provenance de plusieurs pays d’Afrique leur rôle dans la prévention et la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent.

La cérémonie d’ouverture de la première édition du Parlement francophone des jeunes Région Afrique est rehaussée par la présence de plusieurs personnalités notamment les membres de la conférence des présidents de l’Assemblée nationale, des députés du Niger et de la Guinée, le représentant de l’ambassadeur de la France près le Bénin, le délégué régional Afrique de l’APF, le préfet du Littoral, le représentant du maire de Cotonou, le secrétaire général administratif de l’Assemblée nationale du Bénin pour ne citer que celles-là.

Prononçant le mot de bienvenue en sa qualité de président du comité d’organisation, l’honorable Assan Seibou a souhaité la bienvenue à Cotonou aux participants et a exprimé sa reconnaissance à l’APF pour le choix porté sur le Bénin pour abriter la première expérience de la régionalisation du Parlement francophone des jeunes. Ses mots de remerciements sont aussi allés à l’endroit du président de l’Assemblée nationale du Bénin pour avoir autorisé la tenue au Bénin de ces assises. Par la suite, il a rappelé aux jeunes parlementaires le vœu du président de l’Assemblée nationale à savoir que chaque délégué prenne la mesure de la confiance placée en sa personne et s’y investisse royalement afin que conséquemment des résolutions soient prises à cet effet.

Dans son intervention, l’honorable Assan Seibou a rappelé qu’en autorisant la tenue de ces assises le président de l’Assemblée nationale du Bénin n’a fait que démontrer une fois encore son engagement pour la cause de la jeunesse. D’ailleurs, a-t-il informé, le Président Vlavonou a été l’une des pièces maîtresses de la mise en place du Parlement des jeunes du Bénin en 2014 alors qu’il était vice-président de la section béninoise de l’APF.

Témoignant des actions du N°1 du Parlement béninois, Assan Seibou sera conforté dans son opinion par le Délégué régional Afrique de l’APF, Tilkouete Dah Sansan qui, dans son intervention, n’a pas caché son admiration pour le président de la section béninoise de l’APF. « ..Je voudrais dire toute l’admiration du délégué général de l’APF au président de l’Assemblée nationale du Bénin et toute la confiance placée en lui en organisant cette activité au Bénin. L’enjeu était grand et il fallait un homme grand, un homme qui a une grande vision comme le président Vlavonou pour accueillir la 1ère édition du Parlement francophone des jeunes Région Afrique… » a-t-il souligné.

Avant de souhaiter de bons moments d’échanges aux participants, Tilkouete Dah Sansan s’est adressé aux jeunes en ces termes : « …Chers représentants, votre participation aussi nombreuse à cette simulation parlementaire me réjouit énormément et prouve que la Francophonie dans le continent africain demeure un espace dynamique, porté par une jeunesse enthousiaste.

C’est avec le même enthousiasme que j’envisage cette première édition du Parlement francophone régional des jeunes, qui voit pour la toute première fois se réunir près de quarante jeunes de plus d’une douzaine de pays du continent, par l’élément unificateur de la langue et les valeurs de démocratie. Votre implication active dans ce Parlement régional montre à quel point votre volonté de participer à la vie politique est forte et bénéficiera à la vie démocratique de vos États respectifs. En effet, c’est à vous de faire vivre cette démocratie, en lui insufflant vos aspirations et vos rêves, pour les générations de demain. Véritable carrefour de dialogues, ce Parlement francophone régional des jeunes vous permettra d’échanger sur vos expériences diverses, de débattre et de partager vos pratiques, dans le respect des identités et de la diversité. Vous aurez, tout au long de vos travaux, la possibilité de découvrir concrètement le travail parlementaire et de vous familiariser à la prise de parole en public, ainsi qu’à l’art oratoire grâce au concours des joutes oratoires que vous avez dans votre programme.

C’est donc une excellente occasion pour renforcer vos capacités à défendre vos points de vue, d’argumenter et d’écouter les opinions des autres…. » a-t-il laissé entendre.

Historique et utilité du Parlement francophone des jeunes

Après les salutations et remerciements, le président de l’Assemblée nationale du Bénin, Louis Gbèhounou Vlavonou a présenté l’historique du Parlement francophone des jeunes : « …Il me paraît important de rappeler qu’à la suite du Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement de Moncton en 1999, la Francophonie s’est engagée à prendre en compte les préoccupations de la jeunesse par la mise en place du Parlement Francophone des Jeunes.

Réunissant les jeunes de 18 à 25 ans issus de l’ensemble des sections composant l’APF, ce Parlement qui se réunit habituellement tous les deux ans concomitamment à la session plénière de l’APF, n’a jamais connu de session régionale. L’expérience du Bénin en est la première et nous nous en félicitons. L’objectif visé par l’APF à travers cette activité est sans nul doute de contribuer à la formation des jeunes capables de promouvoir le modèle de la démocratie parlementaire dans l’espace francophone….Depuis le 03 septembre 2014, notre pays s’évertue, chaque trois (03) ans, à mettre en place le Parlement des jeunes. Ces jeunes, issus de toutes les localités du territoire national, sont retenus à la suite d’un long processus rigoureux de sélection, avec des critères d’éligibilité, conformément aux exhortations de l’APF, et les quotas affectés à chaque circonscription électorale suivant son poids démographique. Créé par décision du Président de l’Assemblée nationale, le Parlement des Jeunes du Bénin qui est à sa troisième mandature est composé de quatre-vingt-cinq (85) jeunes dont seize (16) filles. Il dispose d’un Règlement intérieur qui définit et organise son fonctionnement et bénéficie constamment de l’encadrement d’un comité, également créé par décision du Président de l’Assemblée nationale, qui l’oriente et l’appuie lors de ses sessions et activités… », a informé le président de la section béninoise de l’APF. En ce qui concerne l’utilité du Parlement francophone des jeunes, le président Louis Gbèhounou Vlavonou déclare : « …L’expérience du Parlement des jeunes constitue une opportunité qui leur est offerte de s’exprimer, de débattre et de proposer des solutions concrètes aux défis auxquels notre société est confrontée. C’est également une occasion d’apprentissage du travail parlementaire et de brassage entre les jeunes venus d’horizons divers autour des thématiques d’intérêt national et international. »

Les attentes de Cotonou

Par ailleurs dans son intervention, le président Vlavonou a salué l’initiative du Parlement francophone régional des jeunes et a souhaité qu’elle s’étende aux autres régions de l’APF. Aussi a-t-il levé un coin de voile sur les attentes des assises de Cotonou : « …Sept (07) jours durant, nos jeunes provenant de plus de douze pays africains se consacreront essentiellement aux joutes oratoires et aux questions liées à la prévention et la lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme. Deux résolutions majeures seront issues de leurs travaux. Vous convenez avec moi que les joutes oratoires constituent une forme d’expression et de débat passionné entre les individus qui s’affrontent verbalement pour défendre leurs arguments et convaincre leur auditoire.

Réunir les jeunes francophones de la région Afrique aujourd’hui pour célébrer cette discipline à un moment où notre continent est régulièrement victime des actes terroristes les plus affreux et horribles de son histoire, est pour moi une manière de les associer à la lutte contre ce phénomène qui menace dangereusement l’Afrique, précisément l’Afrique de l’Ouest. Le terrorisme et l’extrémisme violent sont des défis majeurs auxquels nous sommes vraiment confrontés de nos jours. Ils ne connaissent pas de frontières, de religions ou de cultures. Ils s’attaquent aux fondements de nos sociétés et cherchent à semer la peur, la division et la haine. Cependant, en votre qualité de jeunes francophones, vous êtes unis par une langue commune, une diversité culturelle riche et une volonté farouche de construire ce continent qui nous est cher. Ces joutes oratoires vous inspireront et vous aideront à mobiliser et influencer les esprits. Elles sont vos armes contre l’ignorance, l’intolérance et la radicalisation. Je voudrais donc vous inviter à les utiliser pour promouvoir la paix, la compréhension mutuelle et le respect des droits de l’homme. Fers de lance d’une Afrique unie, il vous incombe la responsabilité de défendre les valeurs de tolérance, de liberté d’expression, d’égalité et de solidarité qui fondent notre société. A cet effet, vous devez vous opposer à tous les plans de violences dans nos pays et travailler de manière à renforcer la résilience face aux idéologies destructrices et résister aux discours de haine et d’extrémisme.

Je vous encourage fermement à profiter de cette session pour développer vos compétences en art oratoire, apprendre les uns des autres et vous engager activement dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent en Afrique. Notre francophonie est une source de richesse inestimable. En unissant nos voix et en partageant nos expériences, nous pouvons construire un avenir meilleur pour tous et être des ambassadeurs de paix, de tolérance et du dialogue intergénérationnel… », a déclaré le président Vlavonou aux jeunes parlementaires.

Fidèle KENOU