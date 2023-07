Création d’emplois et de la valeur ajoutée avec la GDIZ: L’He Solange Mehou salue l’exploit du Gouvernement  

Vues : 48

He Solange MEHOU

L’actualité nationale de la semaine écoulée est entre autres marquée par l’exportation de la première cargaison de vêtements fabriqués dans la zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) sur les Etats-Unis. On parle d’une cargaison de 70.000 pièces de polos et collants ‘’Made in Bénin’’ pour enfants que la société d’investissements et de promotion de l’Industrie (SIPI-Bénin) a livrée à la marque Américaine ‘’The Children Place’’, propriétaire d’une chaîne de vêtements aux Etats-Unis, au Canada et à Porto-Rico.

Cette première livraison n’a pas laissé indifférente la représentante du peuple, l’élue de la 5ème circonscription électorale, l’honorable Solange Mehou. Elle y voit une panacée pour l’éternel problème de l’emploi des jeunes mais aussi et surtout une nouvelle porte pour la croissance de l’économie béninoise. Ainsi l’élue du peuple ne souhaite pas passer sous silence cet exploit du Gouvernement du Président Patrice Talon qui porte ses fruits au grand bonheur des jeunes et de l’économie béninoise. Sous sa double casquette de mère et de représentante du peuple, l’honorable Solange Mehou félicite le Gouvernement du Président Patrice Talon pour les efforts constants en faveur des enfants, des jeunes et des femmes depuis 2016.

Tout en saluant cet exploit, elle encourage le Président Patrice Talon et toute l’équipe gouvernementale à poursuivre avec détermination la mise en œuvre de toutes les politiques visant à donner des emplois aux jeunes, à faire prospérer l’économie nationale et à améliorer les conditions de vie des couches vulnérables.

Fidèle KENOU