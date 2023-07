6ème édition du Sommet Annuel Africain des Mines (MOTA): Des experts réfléchissent sur l’avenir du secteur minier à Paris

Vues : 4

Ce que vous devriez savoir : Le 6ème Sommet Annuel Africain des Mines (MOTA) s’est déroulée à Paris du 12 au 13 juillet 2023. Il a rassemblé les acteurs clés du secteur minier africain, les dirigeants miniers africains, les sociétés d’exploration minière et métallurgique d’Afrique, ainsi que les investisseurs et principales parties prenantes d’Europe. Ce sommet a pour objectif de stimuler les investissements dans le secteur des mines en Afrique. Au cours de la rencontre, différents experts du domaine des mines ont défini de nouvelles idées qui permettront une exploitation minière non seulement optimale en Afrique, mais également rentable, autant aux entreprises extractives qu’aux gouvernements, aux communautés riveraines et à l’écologie.Les discussions captivantes qui ont eu lieu lors de MOTA 2023 ont mis en évidence une période sans précédent dans l’histoire de l’industrie minière mondiale. La demande croissante en minerais, induite par la transition énergétique, a été identifiée comme un moteur majeur de ces développements. Au terme de ces travaux, il ressort l’exigence de nouvelles plateformes pertinentes pour un dialogue efficace entre les parties prenantes du secteur minier sur le continent.

De quoi ont-ils parlé : Pendant les travaux, leprojet d’extraction d’uranium de Dasa au Niger a été annoncé comme étant en bonne voie pour approvisionner les centrales nucléaires européennes dès 2025. C’est dans ce sens que le Délégué Interministériel français aux métaux critiques, Benjamin Gallezot a spécifié le rôle de la France dans le partenariat UE-Afrique. Il a souligné l’importance de l’Afrique pour la transition énergétique et l’économie mondiale, mettant en avant la valeur de la diversification de la chaîne d’approvisionnement pour renforcer la résilience économique. Les ministres invités ont partagé une vision commune de l’exploitation minière en Afrique, fondée sur la durabilité et une valeur ajoutée locale maximale. Ils ont décrit les réformes politiques envisagées et mises en œuvre sur le continent pour attirer les investissements et assurer que les richesses minérales de l’Afrique profitent à ses habitants.

Ce qu’ils ont décidé : Les 230 délégués, expertset acteurs clés de l’industrie minière, provenant de 25 pays, ont identifié l’exploitation minière responsable comme l’avenir de l’industrie minière mondiale. Lors des discussions de MOTA 2023, les intervenants ont souligné la nécessité pour l’industrie minière d’intégrer des pratiques durables en prenant en compte tous ses impacts futurs. Durant le sommet des appels ont été lancés pour renforcer le lien entre la transition énergétique et le développement du secteur minier grâce à des modèles de financement innovants et des partenariats d’investissement plus équitables. Les participants à la MOTA 2023 ont également décidé de réviser les codes miniers obsolètes, d’améliorer la facilité de faire des affaires et de promouvoir la formation et le développement communautaire. Enfin, un partenariat véritable et équitable entre l’Europe et l’Afrique a été considéré comme essentiel pour une transition énergétique réussie.

Assise AGOSSA