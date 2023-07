Affaire 2,5 tonnes de cocaïne: Yves Talon et 9 autres accusés condamnés à 15 ans de prison

Vues : 3

Ce qui est important de savoir :La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a rendu son verdict le jeudi 13 juillet 2023 sur la rocambolesque affaire des 2,5 tonnes de cocaïne saisie à PK10 dans la commune de SèmèPodji, près de deux ans après l’éclatement du dossier. Survenue en octobre 2021, cette affaire a été confiée à la commission d’instruction de la Criet qui a mené les enquêtes. Ces enquêtes ont montré qu’il s’agit d’un dossier bien ficelé impliquant de nombreuses personnes à des niveaux de responsabilités différentes. Dans le lot des prévenus, il y a le militaire Yves Talon. Il était en service à la base navale au moment des faits. Selon Libre Express qui a livré les détails du procès, le prévenu Yves Talon fait partie des 10 personnes condamnées dans le verdict du juge. Le média informe que le prévenu a été retenu dans les liens de « complicité de trafic international de drogue à haut risque et de blanchiment de capitaux ». Il a été condamné de 15 ans de prison ferme et 10 millions FCFA d’amendes. Les 09 autres condamnés dont la principale Sara Bignan ont été retenus dans les liens des infractions de « trafic international de drogue à haut risque et blanchiment de capitaux ». Ils ont également écopé de 15 ans de prison ferme et 10 millions FCFA d’amendes.

Que dit l’accusé : A la barre, Yves Talon a rejeté les faits de complicité de trafic international de drogue et de blanchiment de capitaux malgré qu’il ait pris 80 millions de francs CFA de la part de la principale accusée dans l’affaire, Sara Bignan, par l’intermédiaire du nommé Casimir. Pour se défendre, il a révélé que les 80 millions étaient destinés à l’achat d’une maison à Cotonou, un projet qui a été par la suite avorté. Il a par ailleurs précisé que la prévenue Sara Bignan est sa tante. Libre Express rapporte que l’accusé Yves Talon est également intervenu pour la libération de Isaac Bignan, fils de Sarah Bignan, alors que ce dernier avait été interpellé à l’aéroport dans une affaire de passeport. Mais Sara Bignan, a tout nié pendant son audition. Elle a fait savoir qu’elle n’a jamais transféré une somme de 80 millions à Yves Talon et qu’elle ne le connaissait même pas d’ailleurs.