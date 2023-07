Lutte contre les maladies tropicales dans l’espace Cedeao: Le Bénin et le Ghana distingués, Talon et Akufo-Addo félicités

Vues : 2

Talon reçoit la distinction du président sortant Umaro Sissoco Embaló

Qu’est-ce qui est important : Au cours de la 63ᵉ Session ordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de gouvernement et la Communauté Économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), le Bénin et le Ghana ont été distingués pour leurs efforts dans la lutte contre les maladies tropicales. Cette session s’est tenue le dimanche 09 juillet 2023 en présence du président de la République, Patrice Talon. Il était question pour l’assemblée des Chefs d’État et de Gouvernement d’évaluer les processus de transition au Mali, en Guinée et au Burkina-Faso afin d’assurer un retour à l’ordre constitutionnel en 2024. Au terme des travaux, le président de la République Fédérale du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, a été désigné succédant ainsi au président sortant Umaro Sissoco Embaló de la Guinée-Bissau. L’organisation sous-régionale pense aussi à la mise en place d’une Force militaire anti-terroriste et anti coups d’État.

Entre les lignes : Cette session de la CEDEAO a été précédée de la session extraordinaire de l’Union Économique et Monétaire Ouest-africaine (UEMOA) consacrée à la présentation de la feuille de route du nouveau président en exervice de l’institution sous-régionale, Mohamed Bazoum. À l’ouverture de la session le samedi 8 juillet 2023, le président Mohamed Bazoum a rappelé que depuis la dernière réunion du 5 décembre 2022 à Abidjan, les économies des pays membres de l’Union ont continué de faire preuve de résilience, en dépit de la persistance des chocs négatifs enregistrés. De son exposé, il ressort que le taux de croissance de l’Union est ressorti à 5,9% en 2022, au-dessus de la moyenne mondiale qui est de 3,4%. La hausse des prix à la consommation liée aux chocs alimentaires et énergétiques internationaux a amorcé une tendance baissière au cours du premier trimestre 2023 suite aux bonnes campagnes agricoles, aux mesures prises par les États membres et à l’action de la Banque Centrale. Il a relevé que la préservation de cette dynamique de croissance dans la durée nécessiterait un meilleur rééquilibrage des politiques économiques. D’où l’importance de mettre en place des mécanismes innovants destinés au financement des économies des pays membres de l’Union. Les travaux de cette session extraordinaire qui se sont déroulés à huis clos ont débouché, entre autres, sur la levée de la suspension du Mali des Organes et Institutions de l’UEMOA prise le 09 janvier 2022.



Par ailleurs : Avant de se rendre en Guinée-Bissau pour prendre part à ces deux sommets, le Président Patrice Talon a fait un détour par Abuja pour une visite d’amitié à son homologue nigérian Bola Ahmed Tinubu.

Alban TCHALLA