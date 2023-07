Camp des jeunes gardiens de but: Isaïe Avanon tient l’édition 2023 à Toffo et Grand Popo

Vues : 9

Ancien gardien de but et actuel coach des gardiens de Coton Fc et des gardiens de la sélection nationale U17, Isaïe Avanon met son expérience au service de la relève. Après une première édition réussie, il revient avec la 2e édition de son projet “Lucarne” qui vise à donner des rudiments aux plus jeunes qui voudraient s’essayer au poste de gardien de but. En effet, Isaïe Avanon est le promoteur du Camp des jeunes gardiens de but. Un camp qu’il va tenir en deux étapes cette année. La première étape aura lieu à Toffo du 13 au 15 juillet 2023. La 2e étape elle aura lieu à Grand Popo du 17 au 19 juillet 2023. A travers ce camp, lui et son équipe technique envisagent la détection et la formation au cours de laquelle il sera montré aux enfants les gestes justes à exécuter quand on est au poste de gardien de but. «Le Bénin est une terre de talents. Et nous devons travailler à faire remarquer ces talents afin qu’ils fassent les beaux jours de nos différentes équipes dans les championnats locaux et pourquoi pas en sélections nationales», a informé le promoteur Isaïe Avanon qui demande aux parents de lui faire venir nombreux les enfants. A souligner que ce projet est exécuté en partenariat avec le fonds national pour le développement des activités de jeunesse, de sport et des loisirs (Fndajsl).

Anselme HOUENOUKPO