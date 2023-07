Abdication du président Sénégalais au 3è mandat: Dr Patrick Hinnou décortique  la décision de Macky Sall

Vues : 2

Invité sur Prime News TV Bénin, le Sociologue-politiste, Enseignant-chercheur à l’UAC et Expert en Gouvernance démocratique, Dr Patrick Hinnou, a diagnostiqué la décision du président sénégalais relative à sa renonciation au 3e mandat. Au cours de l’émission, il a expliqué les contours et fait des propositions qui permettront de venir à bout d’une telle décision. Il a aussi lancé un appel à l’endroit des chefs d’Etats.

Que dit-il : A l’entame de ses propos, Dr Patrick Hinnou a fait savoir que la déclaration publique du président Macky Sall est intervenue dans le cadre des échauffourées survenues suite à une probabilité de briguer un troisième mandat. A le croire, la décision issue de ladite déclaration a un peu ramené la balle à terre. « Pour avoir pris cette décision, on peut dire que cela participe au rétablissement d’un climat de paix et de stabilité». En revanche, le Sociologue-politiste poursuit que, renoncer à un troisième mandat auquel on n’a pas droit en matière de la constitution n’est pas une décision salutaire. « En montrant aux yeux des citoyens Sénégalais, qu’il pouvait briguer un troisième mandat, il a attisé le feu et surtout en se dressant contre l’opposition », a-t-il expliqué en déplorant les émeutes qu’il y a eues au Sénégal et qui ont fait plusieurs morts. Au cours de l’émission, l’expert en gouvernance démocratique a également, fait savoir que le président Sénégalais aurait pris cette décision pour plusieurs raisons. « D’abord, il y a que ces velléités ont suscité une réaction appropriée du peuple sénégalais qui a montré encore une fois son attachement à la démocratie », dit-il. L’autre raison, poursuit Dr Patrick Hinnou, est que le président Macky Sall a compris que la situation pourrait dégénérer s’il réclamait un troisième mandat, puisque des tueries ont été enregistrées lors des émeutes qui visent à aller contre son troisième mandat. « Aussi, la communauté internationale aura à l’interpeller et à l’amener à répondre de ses actes », a-t-il ajouté. Selon lui, Macky Sall a usé du réalisme politique et en est arrivé à prendre une décision qui dénote de son statut d’homme rationnel en abdiquant à un troisième mandat et en permettant d’ « ouvrir la porte à d’autres éventualités, à d’autres candidatures qui proviennent de son camp ou du camp adverse ». Cependant, Dr Patrick Hinnou estime que si les autres handicaps, dont la détention de plus de 700 hommes politiques ne sont pas levés, « le peuple Sénégalais va se retrouver davantage dans un cercle vicieux qui ne lui permettrait pas de se tirer d’affaires ».

Que propose-t-il à Macky Sall : Comme le président sénégalais lui-même l’avait annoncé dans sa déclaration, Dr Patrick Hinnou indique que la première des choses que fera Macky Sall est de se retirer de la course. En plus, selon l’invité, c’est de faire en sorte que le dialogue politique qu’il avait aussi annoncé dans sa déclaration puisse être « un dialogue franc et sincère ». Selon lui, ce dialogue devrait être assorti de mesures contraignantes contre les détenus et va ouvrir le champ pour que chacun des acteurs engagés dans le processus électoral puisse se sentir à l’aise et en sécurité. « Il faut que dans le processus des choses, qu’on permette à l’opposition d’avoir une candidature digne du nom. Et la voix qui porte la figure emblématique de l’opposition aujourd’hui se trouve être celui-là qui est accablé à savoir le chef de fil de l’opposition Ousmane Sonko», ajoute Dr Patrick Hinnou. Ainsi, l’expert en Gouvernance démocratique affirme que le fait de se retirer de la course ne met pas fin au débat. C’est pourquoi, il suggère à Macky Sall de permettre à l’opposition d’avoir des personnalités dignes du nom pour à concourir à la présidentielle de 2024. « Le peuple aujourd’hui veut que Ousmane Sonko soit candidat tout au moins, ne serait-ce que du point de vue formel quitte à ce que la souveraineté du peuple l’amène à le désavouer dans les urnes », a-t-il révélé.

Pour finir, Dr Patrick Hinnou invite les chefs d’Etats à se souvenir qu’ils se doivent de respecter leur peuple et jouer le jeu démocratique qui les a vus venir au pouvoir. « Il faut qu’ils préservent cette acquis démocratique pour que la chaîne de l’État soit sauvegardée et ce n’est qu’à cela ce n’est qu’à cette condition là qu’on peut prétendre rester dans la dynamique de promotion de la démocratie. Un chef d’État pense non pas à lui mais à son état », a-t-il conclu.

