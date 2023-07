Administration foncière au Bénin: Le DG/ANDF fait le point des réformes engagées

Vues : 60

Le Directeur Général de l’Agence Nationale

Le Directeur Général de l’Agence Nationale du Domaine et du Foncier (ANDF), Victorien Kougblénou, a fait le point des réformes mises en œuvre par son administration afin de redorer le blason du foncier au Bénin et de le rendre compétitif. C’était le vendredi 07 juillet dernier, en présence des partenaires, tels que le Ministère de l’Économie et des Finances, les Présidents des tribunaux, les Maires, l’ANCB, la CCIB, la CIPB, le Patronat, l’APBEF, la Chambre des Huissiers, l’Ordre des avocats, la Chambre des Notaires, l’OGE, l’Ambassade des Pays-Bas, le PMAF.Face à cet important parterre de partenaires, le directeur général de l’ANDF, Victorien Kougblénou a cité entre autres réformes : la numérisation des archives foncières, l’informatisation de la plateforme de gestion foncière, la mise en place du cadastre national, la plateforme e-Notaire de demande en ligne de transfert de propriété. Également, l’ANDF a entrepris de digitaliser le processus de demande de titre foncier qui se fait désormais sur le Portail web national des Services publics (https://service-public.bj); et celui de la délivrance des titres fonciers à partir du permis d’habiter.

Ces différentes réformes mises en œuvre modernisent progressivement la gestion foncière et sécurisent le foncier au Bénin qui est un secteur important pour le développement économique de tout pays.