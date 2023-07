Lenteur dans les préparatifs des 50es championnats du monde de Pétanque: Le Président Idrissou Ibrahima interpelle la fédération béninoise et le CO

Vues : 1

Le Pdt de la CASB, Idrissou Ibrahima

Le président de la Confédération africaine des sports boules (Casb), El Hadj Ibrahima Idrissou,veut un pragmatisme au tour des préparatifs des 50es championnats du monde de Pétanque au Bénin. C’est ce qu’il a fait savoir aux membres de la fédération béninoise de pétanque avec qui, il a tenu une séance le samedi 8 juillet 2023, au siège de la Confédération.

Ce que vous devriez savoir :Du 8 septembre 2023, se tiendront à Cotonou les 50es championnats du monde de Pétanque. Et ceci, jusqu’à la date 17 du même mois. Mais, à 8 semaines du lancement de ce rendez-vous mondial « chèrement acquis », le président de la confédération africaine des sports boules(Casb), Idrissou Ibrahima est inquiet et l’a fait savoir aux membres de la fédération béninoise de pétanque, le samedi 8 juillet 2023. Selon lui, les lignes ne bougent pas ; rien ne témoigne de ce que le Bénin s’apprête vraiment pour accueillir cette compétition planétaire. C’est alors qu’il a demandé à savoir ce qui bloque. A l’entendre, ces championnats s’approchent à grands pas alors que l’organisation évolue à pas de tortue. Une lenteur qui n’est pas, d’après le patron des sports boules sur continent, de nature à rassurer. Suivant ses constats, le comité d’organisation ne communique pas pour faire remarquer d’abord aux Béninois la fête mondiale de sport que le Bénin s’apprête à organiser ; puis aux étrangers qu’il y a un événement grandiose en préparation au Bénin.

Ce qu’en pensent les participants : « Rien n’est visible. Aucun panneau ou banderole publicitaire n’est posé dans nos villes, aucune annonce sur les chaines de télévisions et de radios ainsi que sur les chaines de réseaux sociaux. Cela fait que le peuple béninois reste pantois et se pose la question de savoir si véritablement la République du Bénin veut abriter la 50e édition chèrement acquise des championnats mondiaux de pétanque », a fait savoir le président de la Casb, visiblement indignéaussi par «l’absence de réponses aux préoccupations par e-mail ou par téléphones de la FIPJP qui s’active pour mobiliser le maximum de participants ». «Dans ce cas de figure, comment et par quelle alchimie pourrions-nous atteindre nos objectifs ? », s’est interrogé El HadjIdrissou Ibrahima avant d’inviter le Président de la Fédération Béninoise de Pétanque et Vice-Président du Comité National d’organisation, Garba Yaya, «à dire la vérité et toute la vérité pour situer l’opinion nationale et internationale sur le niveau réel d’évolution des préparatifs de cet important événement sportif ; et à plus de pragmatisme».Présent à la séance, le Chargé de mission de la Casb au sein de Fipjp, LassaneHédit Mohamed a informé que c’est une lourde charge pour le Bénin qui doit organiser dans le cadre de ces mondiaux, 4 championnats pour lesquels 35 pays ont déjà confirmé leur participation. Au vue du retard, il a souhaité que les équipes d’organisation soient renforcées. « Car, on a le défi de réussir cet évènement à relever», a-t-il dit. Pour sa part, le président Garba Yaya a voulu être rassurant en disant que des actions se mènent déjà en «sourdine». «6 hôtels sont déjà disponibles pour accueillir les joueurs des différentes équipes. Les travaux sont déjà en cours sur le site devant abriter les compétitions et les choses vont commencer par être visible à partir du 2 aout. « Pour ce qui concerne la sécurité, les délégations n’ont rien à craindre. La commission communication s’active également et va tout mettre en branle d’ici là», a-t-il martelétout en invitant à une synergie d’action et à la mobilisation de tous au tour de l’organisation.

Par ailleurs : Dans les explications la précision a été faite aux participants que cette organisation incombe à la fédération contrairement à ce que pensent certains.