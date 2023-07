Electrification rurale: L’ABERME promet de rétablir l’énergie électrique à Oké-Owo

Vues : 11

Photo d’ensemble après les échanges

Le Directeur général adjoint de l’Agence béninoise d’électrification rurale et de maîtrise d’énergie (Aberme), Florent Orou Fico, a reçu en audience les 06 avril et 6 juillet 2023, une délégation de l’association générale des résidents et ressortissants pour le développement Oké-Owo(AGROD), conduite par Docteur Agognon Wandji Gérard. Le but est de faire un plaidoyer pour la réhabilitation des mini-centrales électriques installées dans la localité afin de sortir l’arrondissement de Oké-Owo de l’obscurité.

Depuis plusieurs mois déjà, Oké-Owo, chef-lieu de l’arrondissement de l’Okpara, dans la commune de Savè, département des Collines, végète dans le noir, créant ainsi d’énormes difficultés aux populations. Et pour cause, le réseau solaire qui dessert les habitants d’Oké-owo et environs, est en panne et non fonctionnel depuis près de deux ans. Une situation, qui plonge quotidiennement les populations de cette localité faisant frontière avec le Nigéria, dans une profonde obscurité difficile à vivre. En raison de ce que l’Aberme est la structure qui s’occupe de la gestion de l’éclairage en zone rurale, son Directeur général adjoint, Florent Orou Fico, sur instruction de la hiérarchie, s’est saisi du dossier en vue d’apporter rapidement une solution.

La délégation des membres de l’AGROD à la sortie de l’audience

C’est dans cette logique, qu’il a reçu en séance de travail la délégation de l’association de développement d’Oké-Owo, en présence même des promoteurs chargés de la réhabilitation des infrastructures désuètes du réseau ou de la construction de nouvelles et de leur fonctionnement. Même si les habitants de Oké-Owo pensent avoir été oubliés, le DGA Aberme, les a rassurés, au cours de cette séance de travail qu’il ne s’agit pas d’un abandon. « Le gouvernement a à cœur la préoccupation. Il y a une étude qui a permis de passer en revue les centrales pour savoir les corrections à faire », a-t-il indiqué aux membres de la délégation. Il a promis faire diligence pour que le processus déjà enclenché puisse aboutir de concert avec les populations de Oké-Owo. « Nous avons lancé l’appel à projet pour la question de ces mini-centrales. Le processus a été bouclé. On a sélectionné 4 promoteurs », fait-il savoir. Selon les explications, les mini-réseaux d’Oké-Owo désormais en panne, n’étaient pas dans un cadre réglementaire, donc un travail sérieux a été fait pour définir leur cadre réglementaire selon le DGA, Florent Orou Fico, qui assure de leur reconnaissance auprès de l’Autorité de Régulation de l’Electricité (ARE). Suivant ses explications, son équipe travaille dans ce sens. « Les responsables de l’Aberme comptent donc sur le sens de responsabilité des populations de Oké-Owo pour patienter jusqu’à l’aboutissement des procédures pour le rétablissement de l’électricité », a souhaité le Directeur de l’électrification Hors-Résau et de l’éclairage public, Roland Pamphille Kpatenon. Il a aussi fait comprendre qu’il sera installé un comité villageois, qui sera leur œil par rapport à la gestion aménagée des installations. Notons que la délégation des populations frontalières d’Oké-owo est composée de Hounvidé Séraphin, Dr Gérard Agognon, Faustin Adounsa, Jacques Adounsa, Lambert Yévo etc,. Très satisfaits des échanges, les membres de la délégation ont salué la promptitude et les efforts des responsables de l’Aberme ainsi que du ministère de l’énergie et ont promis annoncer cette bonne nouvelle aux populations, dans l’attente des diligences nécessaires pour la réhabilitation du courant. La délégation d’Oké-owo a saisi la même occasion pour remercier les responsables de l’Aberme et les plus hautes autorités du ministère de l’énergie ainsi que le responsable de l’entreprise en charge des travaux, et dit qu’elle compte beaucoup sur leur disponibilité pour une réponse rapide avant le festival international Zogben qu’abrite Oké-Owo du vendredi 11 au dimanche 13 août prochain.