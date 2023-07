Téléphonie mobile au Bénin: ARCEP BENIN dévoile le chiffre d’affaires de Mtn, Moov et Celtis

Vues : 30

Que révèle le rapport de l’ARCEP BENIN:L’Autorité de Régulation des Communications Électroniques et de la Poste (ARCEP BENIN) a rendu public son rapport d’activités 2022. Ce rapport présente non seulement le bilan des activités et projets réalisés par l’ARCEP BENIN dans le cadre de la mise en œuvre des orientations stratégiques pour la période 2022-2026, mais aussi les nombreuses actions de régulation menées par l’Autorité. Pour le compte de l’année 2022, le rapport souligne que plusieurs événements ont marqué la vie du secteur des communications électroniques au Bénin. Il s’agit du lancement commercial des activités du 3ème opérateur mobile Sbin SA sous la marque Celtiis et le lancement de la monnaie mobile Celtiis Cash, la mise à jour de l’encadrement des tarifs des services de communications électroniques fournis par les opérateurs mobiles ainsi que la mise en place d’une ligne directrice sur l’itinérance nationale au Bénin. L’ARCEP BENIN a également noté la stratégie de transformation des acteurs informels qui a induit l’entrée sur le marché de nouveaux acteurs ainsi que l’accroissement substantiel du chiffre d’affaires du secteur.

Quel est le chiffre d’affaires des opérateurs de téléphonie : L’Autorité de Régulation des Communications Électroniques et de la Poste (ARCEP BENIN) a également révélé dans le rapport une augmentation des revenus des opérateurs de téléphonie au 31 décembre 2022. Ainsi le chiffre d’affaires de la téléphonie mobile est estimé à 324,548 milliards de francs CFA soit une progression de 18,2% par rapport à l’année 2021. Ce chiffre d’affaires est partagé par les trois opérateurs mobiles présents au Bénin. L’opérateur MTN vient en premier avec une part de marché de 67,5% du chiffre d’affaires, MOOV en deuxième avec 32,3%. Quant à Celtis, en deux mois d’activités il réalise 0,2 % des 324,548 milliards de francs CFA. A la fin de l’année 2022, le nombre de cartes SIM actives connectées aux réseaux de communications électroniques mobiles est de 14 549 987, pour 6 811 527 d’abonnés à la téléphonie mobile.

Entre les lignes :L’Autorité de Régulation des Communications Électroniques et de la Poste (ARCEP BENIN) est une structure administrative indépendante du pouvoir politique et des acteurs économiques.Elle a pour mission d’apporter un appui au secteur de l’économie numérique, de veiller au respect des règles de libre concurrence, garantir un accès équitable aux marchés des communications électroniques et de la poste, assurer une régulation tarifaire des communications électroniques. Elle veille également à protéger les droits et les intérêts des utilisateurs et à assurer une gestion optimale des ressources rares.

Assise AGOSSA