La nomination d’un rwandais à la tête de l’ANIP est diversement appréciée par les Béninois. Pour certains, elle viole plusieurs dispositions des textes régissant la fonction publique en République du Bénin. C’est ainsi que trois citoyens béninois, Sosthène TchéhouAdéossi, Louis Govoeyi et Oswald Kindji, ont saisi par un recours la Cour Constitutionnelle contre la nomination du Rwandais à la tête de l’ANIP. Ils estiment que sa nomination en lieu et place d’un béninois, et ceci, sans préciser la durée de son contrat, constitue une violation de plusieurs articles de la loi N°2017-43 du 02 juillet 2018 portant statut général de la fonction publique au Bénin.

You cannot copy content of this page