Organisation des élections dans les pays en transition: Talon et ses pairs au sommet de la CEDEAO le 9 juillet

Vues : 6

Au cœur du prochain sommet de la CEDEAO qui va se tenir en Guinée-Bissau le dimanche 9 juillet 2023, les questions liées à l’organisation des scrutins dans les pays en transition. Il s’agit du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée-Conakry. Ces trois pays sont dirigés par des militaires après les coups d’État. Selon nos informations, le Chef de l’Etat, Patrice Talon prendra part aux travaux de ce sommet. A la suite de ces questions, Talon et ses pairs aborderont dans les discussions, à qui confier la présidence de cette organisation sous-régionale ou de la reconduction du président Umaro Sissoco Embaló. Il est à rappeler que le Mali, la Guinée et le Burkina Faso, ont été suspendus des organes décisionnels de la CEDEAO, après les prises de pouvoir par des militaires. Le Mali et la Guinée avaient en outre été soumis à d’autres sanctions, en partie levées.