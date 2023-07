Hommage à l’ancien président Nicéphore Soglo: La fondation Abakè décerne un prix au patriarche 

Vues : 78

L’ancien président Nicéphore Soglo

En reconnaissance au mérite hors du commun et la contribution extraordinaire d’un patriarche au maintien de la démocratie tout au long de sa vie, la fondation Abakè a décerné un prix hommage à l’ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo dans l’après-midi du mercredi 05 juillet 2023. C’est à la faveur d’une cérémonie sobre et symbolique qui s’est déroulée au domicile du patriarche dans une vive émotion.

A l’entame de cérémonie de la remise du prix, l’ancien chef de l’Etat, a tenu remercier ses hôtes en ces termes . « Je tiens devant vous et au nom du peuple béninois à vous remercier pour la qualité du travail que vous menez depuis des années », dit-il. Le Vice-Président du Forum des Anciens Chefs d’Etats et de Gouvernements d’Afrique, a pour finir rassuré ses hôtes qu’il finira le travail qui lui a été confié par Nelson Mandela en créant le Forum des Anciens Chefs d’Etats et de Gouvernements d’Afrique qui a pour fonction « de tout faire afin que nous retrouvions la place qui nous revienne ».

La présidente Abakè décernant le prix à l’ancien président Soglo

Pour Abake Assongba De Rosa, présidente de la Fondation Abakè, l’émotion était grande. « C’est un baobab. Quand on prend le continent, il n’y a pas celui qui fut ancien président et non seulement qui est toujours là, mais qui est égal à lui-même. C’est une bibliothèque et ayant cette opportunité de lui décerner ce prix, c’est un honneur et un privilège pour la fondation Abakè», a laissé entendre la présidente de la Fondation.

La cérémonie a pris fin par une photo de famille et un moment de réjouissance avec l’ancien président. Il faut noter que la présidente de la Fondation Abakè était accompagnée pour l’occasion de la coordonnatrice de la fondation, Chérita Walter et d’autres membres.

Assise AGOSSA