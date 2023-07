Embouteillage : Le calvaire des usagers pour entrer dans Calavi

Vues : 30

Les usagers de l’axe Cotonou-Calavi vivent actuellement le calvaire tous les soirs.Dans la soirée de ce jeudi 6 juillet 2023, entre 19h et 21h30, ils ont traversé l’enfer de ces embouteillages fous qui commencent dès qu’on a dépassé l’échangeur de Godomey. Même si cet axe est souvent bondé à la sortie des bureaux, la situation s’est aggravée ces derniers jours, en raison des travaux d’aménagement en cours depuis quelques mois autour du pont situé dans les encablures du CEG Le Nokoué. Cette voie en cours d’aménagement servait à désengorger cet axe, permettant aux usagers désireux d’emprunter cet axe secondaire pour éviter l’embouteillage de l’axe principal. Mais depuis quelques jours,l’évolution des travaux a conduit à la fermeture de cette issue secondaire à la hauteur du CEG Le Nokoué, obligeant tout le monde à prendre par l’échangeur de Godomey. Du coup, on assiste à un embouteillage monstrueux jusqu’aux environs de 22h. Pour comprendre cet embouteillage, il faut se positionner juste après l’échangeur de Godomey en allant au carrefour IIta pour observer le flux de véhicules et de motos qui attend de traverser Cotonou pour entrer à Calavi. Le chemin pour atteindre la maison est très long et épineux. Les agents de sécurité au niveau des différents carrefours essaient de réguler la circulation, mais on voit bien qu’ils sont impuissants face au flot énorme de voitures et de motos qui passent.

Hormis les travaux d’aménagement à la base de ces bouchons, on peut également noter l’absence et le mauvais fonctionnement des feux tricolores à certains endroits, l’impatience des usagers, les disputes, le non respect du code de la route et le stationnement anarchique.

En attendant la fin des travaux, les populations doivent s’armer de patience. Le calvaire pourrait encore durer.

Assise Agossa