Corruption: Wilfried Houngbédji rassure de la détermination du régime Talon

Wilfried Léandre Houngbédji

« Le gouvernement a eu raison de considérer que la lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance, c’est une affaire de tous les jours ». C’est ce que dit le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji interrogé sur la résurgence des faits de corruption qui continuent malgré que sa lutte constitue le cheval de bataille du gouvernement. C’est à l’issue du conseil des ministres du mercredi 05 juillet 2023, qu’il s’est prononcé sur le sujet. Pour lui, si malgré les dispositifs de prévention et de sanction mis en place, il se trouve que des cadres se permettent des écarts de conduite avec la gestion des ressources publiques, ces derniers seront appelés à répondre de leurs actes. « Là-dessus, le président de la République a toujours invité le gouvernement et la justice a été instruite depuis la politique pénale du gouvernement d’avoir la main lourde contre les auteurs de corruption », a-t-il rassuré. Contrairement à quelques années en arrière, à le croire, la justice fait son travail et les sanctions tombent. Le porte-parole du gouvernement a rappelé que l’objectif de la démarche qui a consisté pour le gouvernement à procéder par l’appel à candidature, à faire le tri, à faire passer des entretiens et des textes psychotechniques aux postulants le tout parachevé par des enquêtes de moralité avant leur inscription au fichier national, leur tirage au sort puis leur nomination, la finalité, c’est de pouvoir disposer de cadres compétents et intègres. Wilfried Houngbédji soutient qu’une fois en fonction, il appartient aux cadres de se positionner et de faire preuve d’intégrité.

Alban TCHALLA