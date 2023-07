Urbanisme au Bénin: Le gouvernement transmet un projet de loi au parlement

Vues : 4

En conseil des ministres du mercredi 5 juillet 2023, le gouvernement a annoncé la transmission à l’Assemblée nationale, pour examen et vote, du projet de loi sur l’urbanisme en République du Bénin. Une fois votée, cette loi devra induire des changements de comportements nécessaires à l’appropriation de nouvelles règles de vie en ville.

Selon le conseil la loi permettra de « favoriser la mise en œuvre des investissements du Programme d’Action du Gouvernement, en facilitant la mobilisation de réserves foncières et la réservation de grandes emprises pour les futurs investissements publics dans le cadre de la planification du développement urbain ». Ladite loi devra également « intégrer aux principes, règles et instruments de planification et d’aménagement urbain, les outils de protection et de valorisation des zones sensibles, notamment celles du Littoral, d’adaptation aux changements climatiques et de transition énergétique ». Elle prendra aussi en compte le contexte de modernisation et de développement urbain accéléré à mettre en œuvre par les acteurs afin de pouvoir faire face au gap de logements et de services ainsi qu’à la croissance rapide des agglomérations urbaines. Selon le compte rendu du conseil, cette loi a été transmise à l’Assemblée au regard de l’insuffisance des instruments juridiques relatifs au secteur, en plus de l’obsolescence des outils existants, qui freine les efforts de développement de villes durables et qui affecte la gestion des infrastructures et équipements publics.

Le ministre chargé du Cadre de Vie, une fois la procédure législative achevée, organisera, en collaboration avec le ministre de la Justice, des séances de vulgarisation de la loi afin que son contenu soit accessible au commun des citoyens.