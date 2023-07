Vie des partis politiques: Moele-Bénin en congrès ordinaire le 2 septembre

Vues : 2

Jacques-Ayadji

Les militants du Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin) iront en congrès ordinaire de leur parti le samedi 2 septembre 2023. Les travaux de ces assises vont se tenir dans la ville de Cotonou et vont réunir plus de 300 congressistes venus de tous les horizons et des coordinations départementales du Bénin. Cela, à la suite du séminaire d’évaluation tenu en mai dernier sur la participation du parti au scrutin législatif du dimanche 8 janvier 2023. Le comité préparatoire de ce congrès a été confié à Joseph Ahissou. Il travaillera en collaboration avec 7 autres membres. Selon nos informations, ce comité est déjà à pied d’œuvre pour une organisation sans faille de ces assises. Faut-il le rappeler, cette rencontre intervient au lendemain du 5ème anniversaire de la création du parti, né le 18 juillet 2018 à Awaya à Dassa-Zoumé. Il sera donc question pour le parti de faire non seulement le bilan de 5 ans de vie mais aussi définir de nouvelles orientations dans la perspective des prochaines joutes électorales, rapportent les mêmes sources.