Trois questions à Roch Séro Bété à propos championnat du monde de Tchoukball: « Nous comptons vraiment sur l’appui des autorités en charge du sport national

Champion d’Afrique de Tchoukball en titre, le Bénin est l’un des deux pays qui vont représenter le continent africain au championnat du monde qui va se dérouler du 31 juillet au 6 août 2023 à Prague en République tchèque. A moins d’un mois de cette expédition, le président de la fédération béninoise, Roch Séro Bété, fait ici le tour de la préparation tant au plan administratif qu’au plan sportif. Il n’a pas manqué d’évoquer également les ambitions de la sixième nation mondiale selon le dernier classement de la Fédération internationale de Tchoukball (FITB).

L’Evénement Précis : La Coupe du Monde de Tchoukball se tient début Août 2023 prochain. Que peut-on retenir à quelques jours du démarrage de ce rendez-vous en termes de préparations?

Président Roch Séro Bété: Merci bien dans premier un temps je voudrais retourner un instant sur cet événement qui, pour nous est historique. Le premier trophée continental pour le Tchoukball en salle. Je voudrais remercier encore tout l’encadrement technique et les athlètes pour cet exploit qui a été réalisé en août passé à Kampala en Ouganda.

Comme vous le savez, nous sommes aujourd’hui face à un grand challenge. Celui de faire participer le Bénin aux mondiaux de Tchoukball à partir du 31 juillet à Prague en République tchèque. Les attentes sont nombreuses puisque, depuis son retour de Kampala, l’équipe est en train de se préparer. Parce que les athlètes savent qu’ils ont ce défi à relever. Ils ne voudraient pas aller faire piètre figure au niveau mondial. Les athlètes sont motivés, ils donnent tout ce qu’ils peuvent pour être au mieux de leur forme. Mais évidemment, il y a de nombreux défis qui restent à relever pour être sûr que l’équipe béninoise sera bel et bien présente à cette convocation internationale. Et en plus, qu’elle y sera présente dans les meilleures conditions afin que les athlètes puissent donner le meilleur d’eux-mêmes. Ça, ce n’est pas encore gagné.

Qu’est ce qui reste encore à faire pour que le, Bénin puisse être véritablement à ce rendez-vous et combien seront à Prague ?

Nous avons entrepris les démarches depuis un bout de temps afin que nous puissions être présents. Le Bénin a prévu une délégation de 15 membres (Athlètes, encadrement et officiel). Il faut dire que le nombre est véritablement limité à cause des difficultés liées aux finances. Même pour ceux qui sont retenus, la partie n’est pas encore jouée. Parce que nous rencontrons toujours les difficultés de pouvoir mobiliser les moyens pour les faire partir. Nous sommes en train de frapper à toutes les portes comme on a l’habitude de le faire. Nous essayons d’échanger avec les autorités en charge du sport. Mais ce n’est vraiment pas facile. Les athlètes doivent être présents à Prague le 31 juillet. Ils doivent partir d’ici le 26 juillet au plus tard. Ce n’est pas encore réussi cette partie. Mais nous ne perdons pas espoir, nous ne perdons pas courage. Nous continuons de travailler. Nous nous efforçons et nous comptons vraiment sur l’appui des autorités en charge du sport national pour permettre à ce que ces jeunes puissent aller défendre les couleurs nationales.

Nous mettons toute en œuvre pour que “Malaisie 2019” ne se répète pas. Parce que en effet, en 2018 nous étions champion d’Afrique de beach Tchoukball et qualifié donc à ce titre pour être présent au championnat du monde. Mais cela ne s’est pas fait pour faute de moyens. Mais là, encore on se retrouve dans la même situation. Mais nous espérons, nous croyons et nous faisons tous nos efforts pour que cela ne se répète pas. Lorsqu’à l’international, vous êtes obligés de dire que c’est faute de moyens ou de ci et de ça que votre pays n’a pas pu se déplacer. Ça fait mal pour son pays, ça fait mal de devoir se qualifier et de ne pas pouvoir se présenter pour des raisons semblables. J’espère vraiment que cela puisse se décanter pour que nous puissions avoir les moyens de faire partir toute la délégation et de faire jouer les athlètes dans les meilleures conditions possibles.

Au regard de toutes ces difficultés, quel message avez-vous pour les potentiels sponsors, mécènes et aux personnalités du pays? Surtout que c’est l’honneur du pays qui est en jeu?

Nous avons besoin de moyens, nous avons besoin qu’on nous soutienne. Comme j’ai l’habitude de dire, la fédération souhaiterait surtout que des entités, les personnalités, des organisations puissent prendre en charge toutes les parties de l’organisation. La crainte des gens, c’est de mettre la liquidité dans la main des fédérations. Nous sommes partants pour les partenariats où des organes vont prendre en charge le billet d’une, deux ou trois personnes de la délégation. Ou encore prendre en charge une partie des frais de participation ainsi de suite. Parce que comme on le dit “Ce sont les petites rivières qui font les grands lacs”. J’aimerais lancer donc un appel à toute la nation béninoise, à tous ceux qui sont dans le sport, en leur disant que le Tchoukball brille, fait des merveilles, rapporte des médailles, puis met le Bénin en honneur et révèle le sport béninois au niveau international. Ce serait dommage que ces athlètes qui ont fait tant d’efforts, ne se retrouvent pas à ce grand rendez-vous de leur passion pour faute de moyens. Sur un budget d’environ 25 millions, nous ne sommes pas encore totalement au tiers. Alors nous souhaitons que le Bénin tout entier se lève derrière nous et nous aide pour que cette sortie de l’équipe nationale béninoise puisse être un succès.

Entretien réalisé par Anselme HOUENOUKPO