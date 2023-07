Séminaire International sur les Techniques de Badminton: 8 badistes béninois déjà présents en Chine

Vues : 8

La photo de famille avant le départ des athlètes

Dès ce mercredi 5 juillet 2023, s’organise à Hangzhou, dans la province Chinoise de Zhejiang, un séminaire International sur les Techniques de Badminton au profit des pays d’Afrique Anglophones. Dans ce cadre, une délégation de 8 pratiquants du badminton a quitté Cotonou pour se rendre dans le pays avec lequel coopère le Bénin depuis 50ans. Selon les informations, il s’agit du coach et de 3 des 5 badistes ayant représenté le Bénin aux jeux africains de la plage à Hammamet en Tunisie pour le compte des tournois de Airbadminton à l’issue desquels le Bénin a glané 2 médailles en argent et de 4 autres membres. Cette formation, la première dans le secteur du sport après la période COVID, se tient grâce à la volonté des autorités de l’ambassade de la République populaire de Chine près le Bénin. Et la participation de la délégation béninoise s’affiche comme le fruit de la bonne coopération entre la CHINE et le BENIN. Ce que salue le président de la fédération béninoise de badminton, Aubin Assogba qui informe que «c’est le moment de remercier une fois encore les deux gouvernements pour le renforcement de cette coopération d’amitié qui lie les deux peuples amis depuis cinquante (50) ans dont les retombées sont multiples pour le bonheur des populations».

Anselme HOUENOUKPO